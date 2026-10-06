La piscina climatizada del Complejo Ando Nadando de Pilar albergó el desarrollo de la Etapa Regional de Natación para personas con discapacidad (PCD) de los Juegos Bonaerenses, el certamen deportivo y cultural más relevante de la provincia de Buenos Aires. Y los representantes de Pilar dominaron la jornada con grande actuaciones.

La acción congregó a los mejores exponentes de los 10 distritos que integran la Región 6 y tuvo un más que destacado nivel deportivos, clasificando a todos los ganadores de la Final Provincial del certamen que tendrá lugar del 19 al 23 de octubre en Mar del Plata.

En ese contexto, la delegación de Pilar construyó una actuación sobresaliente ya que de los 13 deportistas que se presentaron, 11 consiguieron el título regional y el pasaje a "La Feliz".

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"Fue otra gran jornada de encuentro y deporte. No teníamos dudas que, a la hora de saltar a la pileta, nuestros atletas iban a brillar y así sucedió. También es un gran orgullo que la mayoría de nuestros representantes son alumnos del Programa Municipal de Entrenamiento para Atletas con Discapacidad (PCD)", destacó el director general de Deportes, Fernando Trillo.

La Natación PCD es un puntal del deporte de Pilar en cada Final Provincial de los Juegos Bonaerenses. El año pasado, la disciplina aportó cuatro medallas: los oros de Patricia Aguirre y Melina Escudero y las platas de Jennifer Rojo y Alcides Pedrozo.

A Mardel

En la categoría reservada para Mayores de 17 años hubo acción en los 50 metros Libres. En Discapacidad Intelectual S14 se coronó Simón Fontán, quien ganó con un tiempo de 24,40 segundos, mientras que en Discapacidad Auditiva S15 se impuso Elías Pereyra, quien firmó un tiempo de 37,20 segundos y viajará a Mar del Plata.

Por su parte, el experimentado Eduardo Heffling fue el más veloz en los 50 metros Libre de la Discapacidad Motor S4 al tocar tras un esfuerzo de 1,41,70 minutos.

En Motor S7, Alan Caballero venció en los 50 metros Libre con un registro de 49,42 segundos, mientras que Eliana Aquino también triunfó pero con un crono de 1,48,80 minutos. En la clase S8, Alcides Pedrozo se consagró en los 50 metros Espalda con 1,31,30 minutos y Luján Gómez dominó la misma prueba con 51,95 segundos.

Otra nadadora de mucha experiencia, Melina Escudero irá a Mar del Plata luego de triunfar en los 50 metros Libre de la clase S9 con una marca de 1,07,20 minutos.

En la categoría Sub 14, la niña Joscelyn Rojo tendrá su segunda experiencia en la Final Provincial tras vencer en los 25 metros Libre de la categoría Discapacidad Auditiva S15. Su tiempo fue de 33,76 segundos.

Mientras tanto, en la divisional Sub 16 también hubo celebraciones pilarenses. Theo Ferreya ganó en los 50 metros Libres Motor S7 con un crono de 1,43,80 minutos y Germán Topke fue el mejor en Discapacidad Intelectual S14 con 50,76 segundos.