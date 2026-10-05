La natación de Pilar disfrutó de un día estupendo y se ratificó como la gran dominadora de la Región 6 de los Juegos Bonaerenses, el certamen deportivo y cultural más relevante de la provincia de Buenos Aires.

En las instalaciones del complejo Ando Nadando de Pilar, se llevó a cabo la Etapa Regional de la disciplina y los representantes de nuestro distrito firmaron actuaciones sobresalientes, tanto que 22 de ellos se coronaron en sus categorías y avanzaron a la Final Provincial de Mar del Plata. Y la mayoría de ellos son integrantes de la escuela Acuasport.

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"Fue una nueva gran jornada para nuestros chicos y chicas en el marco de los Bonaerenses. Pudieron disfrutar de un lindo día de encuentro y a la hora de tirarse a la pileta, brillaron con luz propia. Fue notable el rendimiento de todos nuestros nadadores, los que clasificaron y los que no pudieron hacerlo, y estamos orgullosos por eso", destacó el director general de Deportes comunal, Fernando Trillo.

De esta manera, la natación de Pilar llevará a Mar del Plata la delegación más importante de toda la Región, recordando que el año pasado, la disciplina sumó una medalla de oro en la Final Provincial a través de Ignacio López Salomón.

A Mardel

En la prueba de los 50 metros Libre, Pilar tendrá dos exponentes en "La Feliz". Uno será Maitena Gómez, quien se impuso en la categoría Sub 14 femenino con un crono de 30,80 segundos y la otra Josefina Sorgente, vencedora en la Sub 18 femenino con un tiempo de 30,02 segundos.

Los nadadores de Pilar dominaron por completo los 100 metros Libres, quedándose con las seis plazas en juego. En la divisional Sub 14 se coronaron Dante Gómez (la marca fue de 1,10,75 minutos) y Samantha García (1,17,06), en el Sub 16 lo hicieron Dylan Lazaeta (1,00,55) y Cesia Quintana Acevedo (1,15,34) y en el Sub 18 se consagraron Tomás De Chico (1,07,39) y Emma Knye (1,10,25).

Otros cuadro deportistas de Pilar consiguieron su ticket a Mar del Plata en la prueba de los 200 metros Libres. Ellos fueron Valentín Conil en el Sub 16 masculino con un registro de 2,39,40 minutos, Micaela Costano en el Sub 16 femenino con 3,02,00, Valentín Ruiz en el Sub 18 masculino con un tiempo de 2,27,31 y Julieta Miño al marcar 3,21,50 minutos.

En los 100 metros Espalda el dominio de los pilarenses también fue total. En la divisional Sub 14 avanzaron Bautista Rodríguez (1,08,01 minutos) y Ámbar Roldán (1,16,38), en la Sub 16 lo hicieron Thomas Díaz (1,10,14) y Joana Rojas (1,23,50), mientras que en Sub 18 se subieron al primer lugar del podio Ignacio López Salomón (1,08,03) y Zaira Martínez (1,31,45).

En la especialidad de 100 metros Pecho venció en la categoría Sub 18 el pilarense Josué Guerrero que paró los relojes en 1,31,00 y se va a Mar del Plata.

Por último, en los 100 metros Mariposa habrá tres pilarenses dando batalla entre los mejores de la provincia. Se trata de Juan Vargas (Sub 14, 2,10,96 minutos), Zaira Arguello (Sub 14, 1,38,76) y Kiara González (Sub 16, 1,41,60).