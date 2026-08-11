Mientras en Pilar aún se sigue disputando la Etapa Local de varias disciplinas, ya se puso en marcha el cronograma de la Etapa Regional de los Juegos Bonaerenses, el certamen deportivo y cultural más relevante de la provincia de Buenos Aires.

Y la agenda de esta instancia se abrió en Pilar con el desarrollo de la competencia de Vóley Femenino, que se concretó en las canchas dispuestas en el Microestadio Municipal “Ricardo Rusticucci” y en el Club Municipal Peruzzotti.

Participaron los campeones de los 10 distritos que integran la Región 6, exhibiendo un muy buen nivel deportivo y aunque mostraron un interesante rendimiento, los representantes de Pilar no lograron avanzar a la próxima instancia del torneo.

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“Fue un gran desafío organizativo para todo el equipo de Deportes y estamos muy contentos y orgullosos de que la jornada culminó de la mejor manera. Tuvimos acción en el “Rusticucci” y en el Club Municipal Peruzzotti, que se llenaron de vóley durante largas horas. Quiero felicitar a las chicas de los diferentes equipos que representaron a Pilar por su talento y compromiso más allá del resultado final”, destacó el director general de Deportes municipal, Fernando Trillo.

Campeonas

En el “Rusticucci” se disputaron tres categorías. Una de ellas fue la Sub 14 Escolar Abierta, en la que Pilar se vio representado por el equipo del Instituto Verbo Divino, que luchó, pero acabó perdiendo frente a Carmen de Areco, que luego se coronó campeón tras doblegar en la final a General Rodríguez.

En la divisional Sub 16 Escolar Abierta, el Verbo Divino también llevó la bandera de Pilar y a pesar de jugar un buen encuentro, terminó perdiendo frente a Suipacha, que un rato más tarde se consagró campeón al batir en el duelo decisivo a Chivilcoy.

La otra categoría que se disputó en el Microestadio Municipal fue la Sub 15 Libre. En esta divisional la vuelta olímpica la dio Mercedes, que en la final doblegó a Luján, que en la ronda anterior había eliminado por 2 sets a 1 a las chicas de Sinergia de Pilar.

La otra sede de la jornada fue la del Club Municipal Peruzzotti, en donde se jugó el Regional de dos categorías. Una de ellas fue la Sub 18 Escolar Abierta, en la que Pilar dijo presente a través de la Escuela de Educación Secundaria N° 10 de Manuel Alberti. La escuadra local cedió frente al buen equipo de Carmen de Areco y el título quedó en manos de Chivilcoy, que batió en la final por 2 a 0 a Mercedes.

Finalmente, en la categoría Sub 13 Mixto la corona fue para Mercedes y el subcampeonato para General Rodríguez. La formación de la Escuela de Educación Secundaria N° 7 “Malvinas Argentinas” de Presidente Derqui perdió en su debut ante Suipacha.

Todos los campeones se clasificaron para disputar la instancia Inter Regional, que opondrá a los campeones de las regiones 6 y 8 y se efectuará el 9 y 10 de septiembre en San Pedro.

Vale destacar que la Etapa Regional del Vóley Masculino tendrá lugar el jueves 20 de agosto en Carmen de Areco.