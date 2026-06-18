Como sucedió también en la edición pasada, la cancha sintética del club Los Pinos albergó el desarrollo de la Etapa Local de Hockey sobre Césped de los Juegos Bonaerenses, el certamen cultural y deportivo más importante de la provincia de buenos Aires.

El frío reinante durante esa semana dio un descanso y la actividad, organizada por la dirección general de Deportes a través de la Escuela Municipal de Hockey, se llevó a cabo bajo un sol que matizó la jornada.

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“Fue una nueva jornada de encuentro y el mejor deporte. Por suerte el clima ayudó y todo salió de la mejor manera. Participaron equipos de clubes de diferentes localidades y también de nuestra Escuela Municipal, armando un certamen de buen nivel deportivo”, destacó el director general de Deportes, Fernando Trillo, al tiempo que agradeció “la disposición del Club Los Pinos para cedernos sus instalaciones”.

Luego de la variante reglamentaria efectuada en 2025, el Hockey se disputa de 11 jugadores por equipo, dejando atrás la modalidad seven con la que se jugó en las temporadas anteriores.

En la categoría Sub 16 Libre Femenino el título quedó en manos de la Asociación Deportiva Francesa, que repitió el título del año pasado.

En la final, las galas dieron cuenta de la escuadra de la Escuela Municipal de Hockey por un contundente 5 a 0 que las metió en la instancia Regional.

El equipo dirigido por Tobías Potenza formó con Catalina Andersen, Clara Camiletti, Felicitas Cardozo, María Victoria Casalinuovo, Jazmín Chenlo, Zoe Chichel Mina, Antonieta Ronchetti, Justina Gualdoni, Sofía Larralde, Mora López Escriva Alonso, Juana Villegas, Catalina Moricz, Trinidad Pejito, Tiziana Rachid, Faustina Santoro y Milagros Segovia.

La Deportiva Francesa hizo doblete al quedarse también con la corona local de la categoría Sub 18 Libre Femenino, en la que en el duelo por el oro derrotaron por 4 a 1 a Black Diamonds, elenco que tuvo a chicas de Camerum de Derqui y otros equipos de la zona.

La Francesa, dirigida por Santiago Díaz Zapico, formó con Agustina Altamira, Emma Belatti, Juana Centeno Koopmann, Sofía Chichel Mina, Agustina Escariz Rossi, Emilie García, Lucía Juárez Lorda, Francisca Meyer Stickar, Guadalupe Mosquera Glauber, Lara Origlio Navarro, Sofía Pontoriero, Pilar Smud, Olivia Suárez Grampa, Camila Villegas, Uma Zentner y Bianca Camiletti.

Además, accedió al Regional el equipo de la categoría Sub 14 femenino de la Escuela de Educación Secundaria N° 12 de Zelaya, que atravesó de fase en su primera incursión en la competencia, Finalmente, también se confirmó que Pilar tendrá presencia en el Regional con un equipo masculino de la categoría Sub 18 masculino.

En la próxima instancia, los elencos que representan a Pilar deberán medirse con los campeones de los otros nueve distritos que integran la Región 6: Exaltación de la Cruz, General Rodríguez, Luján, Mercedes, Suipacha, Chivilcoy, San Antonio de Areco, San Andrés de Giles y Carmen de Areco. Los ganadores de esa fase accederán al Inter Regional, último filtro previo a la Final Provincial de Mar del Plata.