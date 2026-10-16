Impiados, el calendario ya dio una vuelta completa y en la noche de este domingo 18, la delegación pilarense partirá rumbo a Mar del Plata para participar de la Final Provincial de la 35° edición de los Juegos Bonaerenses, el certamen deportivo y cultural más relevante de la provincial de Buenos Aires.

Desde este lunes 19 y hasta el viernes 23, en multiples locaciones de “La Feliz” habrá acción para todas las categorías del programa: Juveniles, Adultos Mayores, Trasplantados y Personas con Discapacidad (PCD), tanto en Deportes como en Cultura.

Pilar estará representando por una comitiva de 470 vecinos y vecinas de todas las edades, que irán detrás del sueño de competir con los mejores de la provincia en sus respectivas disciplinas y disfrutar de varios días que quedarán grabados para siempre en sus memorias.

En el deglose, son 189 deportistas de la categoría Juveniles, 122 de los deportes PCD, 70 de la categoría Adultos Mayores y 57 participantes de Cultura.

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La salida de los siete micros que transportarán a la delegación de Pilar se programó para la medianoche del domingo en el Microestadio Municipal “Ricardo Rusticucci”.

La delegación deportiva local tendrá presencia en 23 disciplinas: en la categoría Juveniles:

Acuatlón, Ajedrez, Atletismo, Atletismo PCD, Básquet, Básquet 3x3, Beach Voley, Boccia, Bonaerenses en Carrera, Fútbol Playa, Futsal, Fútbol 5, Fútbol PCD, Goalball, Hockey, Natación, Natación PCD, Patín, Skate, Tenis, Tenis de Mesa, Taekwondo ITF y Taekwondo WT.

En la categoría Adultos Mayores se competirá en 13 disciplinas deportivas: Sapo, Tejo Mixto, Tejo masculine, Bochas femenino, Pentatlón femenino, Newcom +60, Newcom +70, Orientación femenino, Orientación masculine, Coreografía, Truco Mixto, Bonaerenses en Carrera (10K) y Natación.

Por su parte, la delegación de Cultura dirá presente en Solista Vocal, Fotografía, Música Rock, Cocineros Bonaerenses, Teatro Juvenil, Narración Oral, Pintura, Objeto Tridimensional, Dibujo PCD, Fotografía PCD, Folklore y Tango.

“No falta nada. Después d eotro año de mucho trabajo en relación a los Juegos Bonaerenses, estamos transitando las horas previas al ansiado viaje a Mar del Plata. Seguramente vamos a disfrutar de una nueva gran experiencia. Nuestros representantes disfrutarán de una semana de encuentro, amistad y, por supuesto, grandes momentos deportivos”, destacó el director general de Deportes municipal, Fernando Trillo.

El titular de la oficina deportiva local, resaltó que “gracias a la decision del intendente Federico Achával de potenciar e impulsar el deporte local también en la expresión de los Juegos Bonaerenses volvimos a tener un año récord”. “Tuvimos más de 7000 inscriptos en la Etapa Local, fuimos locales en un gran número de competencias de la Etapa Regional y en el Inter Regional, la mayoría de nuestros equipos lograron avanzar a la Final Provincial”, sumó.

Además, Trillo destacó que “muchos de los clasificados a la Final Provincial son alumnos de nuestras Escuelas Municipales Deportivas y de los Clubes Municipales, lo que no deja de ser un gran orgullo”.

En 2025, la delegación de Pilar sumó 29 medallas (8 de oro, 11 de plata y 10 de bronce), integrando nuevamente el top ten de los municipios con mayor cantidad de preseas.

Pilar integra la Región 6 del certamen con Carmen de Areco, Chivilcoy, Exaltación de la Cruz, General Rodríguez, Luján, Mercedes, San Andrés de Giles, San Antonio de Areco y Suipacha, y como ya se ha hecho habitual, la comitiva local será la más importante de la zona. Tanto que la comitiva deportiva de Pilar estará nuevamente en el top 10 de las más numerosas de la competencia.

Los pilarenses llegarán a destino con las primeras luces del lunes y se alojarán en cinco céntricos hoteles: Caribe (Alsina 2337), Dallas (Belgrano 2368), Vida Bikken (Santiago del Estero 1971), Piemonte (Buenos Aires 2447) y Entre Ríos (Entre Ríos 2538) .

La del lunes, será una jornada dedicada a la acreditación de los deportistas y entrenadores, el testeo de las disciplinas para personas con discapacidad y la participación en la Ceremonia de Apertura, que está prevista en horario vespertino en el playón Las Toscas del centro marplatense, mientras que las competencias se iniciarán el martes y se extenderán hasta el viernes 23.