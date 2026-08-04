Los alumnos de la Escuela Municipal de Boccia dominaron la actividad de la Etapa Local de la disciplina de los Juegos Bonaerenses, el certamen deportivo y cultural más relevante de la provincia de Buenos Aires.

La acción se llevó a cabo en las instalaciones del Club Municipal Presidente Derqui “Lionel Messi”, donde semanalmente se desarrollan las clases del espacio gratuito dependiente de la dirección general de Deportes.

Este año, hubo competencia en seis de las categorías en las que se divide el certamen y todos los campeones avanzaron a la Etapa Regional, quedando a un paso de llegar a la Final Provincial de Mar del Plata.

“Fue una nueva gran jornada de los Juegos Bonaerenses en nuestro distrito y los chicos de la Escuela Municipal de Boccia volvieron a dejar en claro todas sus capacidades. Tendremos seis representantes en la Etapa Regional y es un gran orgullo. En los últimos años hemos tenido presencia nutrida en Mar del Plata e incluso nuestros chicos han ganado múltiples medallas”, destacó el director general de Deportes, Fernando Trillo.

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En la categoría Sub 18, Benjamín Alegre se quedó con el título en la división BC1, en tanto Michael Gerber dominó la actividad de la categoría BC2. La acción de la BC3 tuvo nuevamente como ganador a Nicolás Santi, quien ya había ganado esa categoría en 2025. Finalmente, en la BC4, el triunfador fue León Albornoz.

Por su parte, en la divisional que agrupó a los jugadores de la categoría para Mayores de 19 años, Patricio Meza revalidó los lauros del año passado y se coronó en la categoría BC1, en tanto Ángel Barrientos lo hizo en la BC2.

Todos los campeones se clasificaron para la disputar la Etapa Regional junto a los vencedores de los otros nueve distritos que integran la Región 6: Exaltación de la Cruz, General Rodríguez, Luján, Mercedes, Suipacha, Chivilcoy, San Andrés de Giles, Carmen de Areco y San Antonio de Areco. Esa competencia se sustanciará el miércoles 5 de agosto en Presidente Derqui.

Escuela Municipal

La Escuela Municipal de Boccia es gratuita, depende de la dirección general de Deportes y funciona los sábados desde las 10 en el Club Municipal Presidente Derqui “Lionel Messi”. Las clases son impartidas por el profesor Omar Leiva Miranda.