En los últimos días se ha puesto en marcha la Etapa Regional de los Juegos Bonaerenses y Pilar fue sede de la competencia de Boccia, disciplina reservada para personas con discapacidad.

La acción se llevó a cabo en las instalaciones del Club Municipal Presidente Derqui “Lionel Messi”, donde semanalmente se desarrollan las clases del espacio gratuito dependiente de la dirección general de Deportes.

Hubo competencia en ocho de las categorías en las que se divide el certamen y en cuatro de ellas se consagraron campeones distintos alumnos del espacio dependiente de la dirección general de Deportes, que de esta forma firmaron su clasificación a la Final Provincial de Mar del Plata.

“Es una enorme alegría y, como siempre decimos, un gran orgullo haber podido organizer esta jornada de la Etapa Regional en la que los chicos de nuestra Escuela Municipal de Boccia han demostrado tosa su valía. En los últimos años hemos tenido presencia nutrida en Mar del Plata e incluso nuestros chicos han ganado múltiples medallas y en esta occasion tendremos cuádruple presencia en la Final Provincial”, destacó el director general de Deportes, Fernando Trillo.

Puede interesarte

Campeones

Los pilarenses dominaron por completo la categoría reservada para Menores de 18 años, consiguiendo los cuatro boletos en juego a la Final Provincial de Mar del Plata, que se efectivizará del 19 al 23 de octubre.

En esa divisional, en la modalidad BC1, el ganador fue Benjamín Alegre, quien el año pasado se adjudicó la medalla de bronce en “La Feliz” e irá por otro podio.

En la BC2 el vencedor fue Michael Gerber, quien jugó una final perfecta, se impuso por un contundente 12 a 0 y también viajará a Mardel.

La acción de la división BC3 fue dominada por otro pilarense, Nicolás Santi, en tanto el cuadro se completó con la victoria de León Albornoz, que fue el mejor de la categoría BC4.

La actividad se completó con la acción en la categoría para Mayores de 18 años. En BC1 la ganadora fue Gabriela González de Chivilcoy, que en el duelo decisivo le ganó por 11 a 0 a Patricio Meza. Elías Osorio, representante de San Antonio de Areco, fue el mejor en BC2, el lujanense José Rodríguez se impuso en BC3 y Rodrigo Argañaraz de Chivilcoy terminó siendo el más destacado en BC4.

Escuela Municipal

La Escuela Municipal de Boccia es gratuita, depende de la dirección general de Deportes y funciona los sábados desde las 9 en el Club Municipal Presidente Derqui “Lionel Messi”. Las clases son impartidas por el profesor Omar Leiva Miranda.