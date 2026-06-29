En las canchas dispuestas en el Microestadio Municipal “Ricardo Rusticucci” y a lo largo de toda una semana, se llevó a cabo la Etapa Local de Vóley d ellos Juegos Bonaerenses, el certamen deportivo y cultural más importante de la provincia de Buenos Aires.

Fueron de la partida más de 80 equipos llegados desde diferentes puntos del distrito, quienes animaron cinco jornadas de alto vuelo deportivo y definieron a los elencos que representarán al distrito en la Etapa Regional.

“Este año, el Vóley volvió a estar entre las disciplinas con mayor número de anotados en nuestro distrito por eso la actividad la dividimos en varias jornadas y todo salió de la mejor manera. Felicitamos a todos los participantes por su compromiso, pasión, talento y comportamiento y especialmente a aquellos que lograron la victoria y nos representarán en el Regional”, destacó el director general de Deportes, Fernando Trillo.

Este año, el Instituto Verbo Divino volvió a tener una gran actuación, sumando 4 títulos. Los otros fueron para las Secundarias N° 7, 10 y 19 y el club Sinergia.

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Caballeros

En la rama masculina de la divisional Escolar Abierta, los equipos del Instituto Verbo Divino volvieron a tener una gran prestación y festejaron títulos por duplicado ya que se impusieron en las categorías Sub 16 y Sub 14.

En el Sub 16, los verbitas construyeron una notable actuación y en la final dieron cuenta del Instituto Nuestra Señora del Pilar (Parroquial) por 2 sets a 0 para coronarse como los mejores del distrito.

El equipo ganador, dirigido por Santiago Palermo, formó con Lucio Villalba, Máximo Leone, Bautista Hait, Francisco Zapata, Alejo Ortega Senovrsnik, Juan Pablo Ledesma Senovrsnik, Estefano Mas Martínez, Juan Pedro Landriel Misigoj, Cristian Llanes Pino y Valentín Fernández Espinoza.

El Verbo repitió en la categoría Sub 14 luego de un andar sólido a lo largo de las dos jornadas de competencias. LA escuadra vencedora la dirigió Santiago Palermo y estuvo conformada por Renzo Campos Sonnleitner, Bautista Fernández Sosa, Baltazar Cuccro, Francisco Obholz Mosca, Bautista Dacuez, Paco Gonzalo Martín, Mauricio Quispe Martínez, Bautista Videle, Lautaro Follis y Milo Aruzzo.

Finalmente, en la división Sub 18 la vuelta olímpica la dio el representativo de la Escuela Secundaria N° 19 de Pilar, que superó con holgura las primeras instancias y en el cotejo decisivo despachó a la Escuela de Educación Secundaria N° 16.

El campeón, dirigido por Cristian Pescel, alistó a Bautista Guzmán, Mateo Schroeder, Joseph Zambrano, Fausto Arriola, Valentino Rael Da Rosa, Nehuén Flores y Thiago Arnal.

Damas

Entre las damas, el Instituto Verbo Divino se consagró campeón en la categoría Sub 14 Escolar Abierta tras doblegar en la final al Instituto Nuestra Señora del Pilar (Parroquial).

En semifinales, el Verbo había derrotado a la Escuela Comunitaria de Villa Astolfi y el Parroquial al Colegio Buenos Aires.

El Verbo, orientado por Tomás Carballo, tuvo en cancha a Constanza Novosad, Marcela Mijño, Xiomara Schneider, Ambar Fredes, Lucila Ascione, Bianca Ligorria, Juana Chantre, Lola Morán, Celeste Montiel y Alma Casas.

El Verbo Divino también consiguió el título de la divisional Sub 16 Escolar Abierta, luego de vencer en la final a la Secundaria N° 7. En su camino había batido a la Escuela Comunitaria y el Colegio San José.

Por su parte, la escuadra de la Escuela Secundaria N° 10 se coronó en la categoría Sub 18 Escolar Abierta, luego de doblegar en una gran final al Verbo Divino. En una campaña de alto vuelo, las monarcas, antes de la final, habían superado a la Secundaria N| 16, la Escuela N° 23 y la Secundaria N° 7.

Las campeonas formaron con Yuliana Herrera, Sol Gómez, Valentina Encina, Angeline Loreto,Avril Gómez, Nicole Gómez, Ludmila Cabrera, Itatí Encina y Camila Leotta. La entrenadora es Julia Simoni.

Por su parte, en la categoría Sub 15 Libre el título y el pasaje al Regional fueron para el equipo de Sinergia Voley Pilar. Las dirigidas por Andrés Ligorria le ganaron consecutivamente a Lagomarsino y al Club Atlético Pilar.

El equipo violeta estuvo integrado por Isabel Torres Guaita, Teresa Carey, Mora Frassinelli, Sofía Lence, Denisse Alvarenga, Úrsula Viera, Mila Farina Grbich, María Eva Carey Rionda, Zoe Contreras y María Elisa Montero Guzmán.

Finalmente, también hubo acción para la categoría Sub 13 Mixto, en la que se consagró campeón el conjunto de la Escuela de Educación Secundaria N° 7 “Malvinas Argentinas”, que en el duelo por la medalla de oro dio cuenta de la Escuela Comunitaria de Villa Astolfi.

El elenco ganador fue dirigido por la profesora Ana Elisa González y lo conformaron Ivanna Rivas Brito, Dana Quiñones González, Romina Martínez Carrera, Alison Agüero Zarza, Juan José Toniolo, Brian Gayoso Rojas, Fredy González Buena, Thiago Calaidis y Emiliano Benítez.

Todos los campeones representarán a Pilar en la Etapa Regional, que la que deberán medirse con los ganadores de los otros nueve distritos que integran la Región 6: Exaltación de la Cruz, General Rodríguez, Luján, Mercedes, Suipacha, Chivilcoy, Carmen de Areco, San Andrés de Giles y San Antonio de Areco.