Luego de varios días de grises e incluso con algunas lluvias, volvió la actividad de la incipiente Etapa Local de los Juegos Bonaerenses, el certamen deportivo y cultural más importante de la provincia de Buenos Aires.

Luego del fin de semana largo y en el marco de una jornada fría pero soleada, se desarrolló la competencia local del Tenis, una de las disciplinas más tradicionales del certamen y que históricamente a Pilar le ha reportado una buena cantidad de medallas en la Final Provincial de Mar del Plata.

En esta oportunidad, la competencia se llevó a cabo en las instalaciones del club Alpina Tenis, uno d ellos espacios tenísticos con más historia de nuestra ciudad, ubicado en el barrio del mismo nombre que la institución.

“Afortunadamente el clima nos dio un respiro y se pudo desarrollar la Etapa Local del Tenis, que reunió a buena cantidad de anotados y mostró un nivel de juego más que interesante”, señaló el director general de Deportes comunal, Fernando Trillo, al tiempo que agradeció “a los propietarios de Alpina Tenis por la cesión de sus canchas para el desarrollo del torneo”.

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En la categoría Sub 14 a la final llegaron Juan Distefano y Benicio Moretti, quien no pudo jugar por encontrarse lesionado por lo que el título fue para Distefano.

En la modalidad Dobles de la misma divisional, Distefano hizo dupla con Serafín Sigmaringo y juntos alcanzaron el título al derrotar en el cotejo decisivo a la pareja integrada por Felipe Rrbakhine y Juan Ignacio Gervasio por 6-4 y 7-5.

Además, se llevó a cabo la competencia correspondiente a la categoría Adultos Mayores, en la que la pareja conformada por Carlos Horacio Míguez y Juan Carlos González se consagró campeón al doblegar a Oscar Romero y Daniel Llandal por 6-0 y 6-3.

Todos los ganadores, junto a quienes avanzaron al no tener rivales en esta instancia, representarán a Pilar en la Etapa Regional. Allí, en fecha y sede a confirmar, deberán toparse con los campeones de los otros nueve distritos que integran la Región 6: Exaltación de la Cruz, General Rodríguez, Luján, Mercedes, Chivilcoy, Suipacha, Carmen de Areco, San Antonio de Areco y San Andrés de Giles.