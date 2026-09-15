Juegos Bonaerenses: El Tenis de Pilar tendrá doble presencia en Mar del Plata
Como ya es una saludable costumbre, el Tenis de Pilar dirá presente en la Final Provincial de los Juegos Bonaerenses, el certamen deportivo y cultural más relevante de la provincia de Buenos Aires.
Es que tras dos extensas jornadas que se efectuaron en las ciudades de Chivilcoy y Luján, quedaron definidos los tenistas que representarán a la Región 6, a la que pertenecen Pilar y otros nueve distritos de la zona.
Este año, el tenis de nuestro municipio estará representado por dos parejas de dobles masculino, quienes lograron atravesar el filtro final y viajarán a "La Feliz" del 19 al 23 de octubre. Una de ellas es la de la categoría Sub 14 y la otra la de la divisional Sub 16.
"Nuestros chicos y chicas siempre son un orgullo por su rendimiento deportivo y su comportamiento en cada locación que visitamos. En el tenis fueron dos largas jornadas pero los chicos no solo tuvieron un gran rendimiento deportivo sino que además pudieron confraternizar con amigos y colegas en un par de días que además sirvieron de encuentro", destacó el director general de Deportes, Fernando Trillo.
A Mardel
Las grandes noticias llegaron desde la ciudad de Chivilcoy, donde se disputó la rama masculina de la instancia Regional del Tenis. Y lo hicieron por partida doble.
En primer instancia, los que firmaron su acceso a la Final Provincial fueron Juan Vicente Di Stefano y Serafín Sigmaringo, quienes completaron una gran producción y se coronaron en el Dobles de la categoría Sub 14. Para ambos será su primera experiencia en "La Feliz".
A continuación concretaron el mismo objetivo Fausto Marino Albamonte y José Bernhaut. Ellos se erigieron en la mejor pareja de dobles de la categoría Sub 16 en la Región 6 y también representarán a nuestro distrito por primera vez en la Final Provincial de los Juegos Bonaerenses.
Durante la misma jornada se jugaron también los encuentros de singles y aunque construyeron buenas performances, los tenistas de Pilar no lograron avanzar a la siguiente instancia. En el Sub 14 intervino Benicio Meretri, en el Sub 16 lo hizo Marcos Gómez Ramírez y en el Sub 18 participó Luca Soto Torres.
Además, en Chivilcoy también se llevó a cabo la definición de la categoría Adultos Mayores, en la que Pilar fue representado por el binomio Horacio Míguez-Juan Carlos González en la división para mayores de 60 años. Ellos también jugaron a buen nivel pero no consiguieron avanzar.
Por su parte, la acción femenina se desarrolló en el Luján Tenis Club y allí fueron de la partida dos exponentes locales. En el single Sub 18, la joven Yanet Núñez Melgarejo perdió en su estreno frente a Chivilcoy por 6-1 y 6-3, mientras que en el dobles Sub 16, la pareja conformada por Maia Celene Contrera y Lola Morena Di Stefano cedió ante Luján en un par de sets.