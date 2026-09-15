Como ya es una saludable costumbre, el Tenis de Pilar dirá presente en la Final Provincial de los Juegos Bonaerenses, el certamen deportivo y cultural más relevante de la provincia de Buenos Aires.

Es que tras dos extensas jornadas que se efectuaron en las ciudades de Chivilcoy y Luján, quedaron definidos los tenistas que representarán a la Región 6, a la que pertenecen Pilar y otros nueve distritos de la zona.

Este año, el tenis de nuestro municipio estará representado por dos parejas de dobles masculino, quienes lograron atravesar el filtro final y viajarán a "La Feliz" del 19 al 23 de octubre. Una de ellas es la de la categoría Sub 14 y la otra la de la divisional Sub 16.

"Nuestros chicos y chicas siempre son un orgullo por su rendimiento deportivo y su comportamiento en cada locación que visitamos. En el tenis fueron dos largas jornadas pero los chicos no solo tuvieron un gran rendimiento deportivo sino que además pudieron confraternizar con amigos y colegas en un par de días que además sirvieron de encuentro", destacó el director general de Deportes, Fernando Trillo.

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Las grandes noticias llegaron desde la ciudad de Chivilcoy, donde se disputó la rama masculina de la instancia Regional del Tenis. Y lo hicieron por partida doble.

En primer instancia, los que firmaron su acceso a la Final Provincial fueron Juan Vicente Di Stefano y Serafín Sigmaringo, quienes completaron una gran producción y se coronaron en el Dobles de la categoría Sub 14. Para ambos será su primera experiencia en "La Feliz".

A continuación concretaron el mismo objetivo Fausto Marino Albamonte y José Bernhaut. Ellos se erigieron en la mejor pareja de dobles de la categoría Sub 16 en la Región 6 y también representarán a nuestro distrito por primera vez en la Final Provincial de los Juegos Bonaerenses.

Durante la misma jornada se jugaron también los encuentros de singles y aunque construyeron buenas performances, los tenistas de Pilar no lograron avanzar a la siguiente instancia. En el Sub 14 intervino Benicio Meretri, en el Sub 16 lo hizo Marcos Gómez Ramírez y en el Sub 18 participó Luca Soto Torres.

Además, en Chivilcoy también se llevó a cabo la definición de la categoría Adultos Mayores, en la que Pilar fue representado por el binomio Horacio Míguez-Juan Carlos González en la división para mayores de 60 años. Ellos también jugaron a buen nivel pero no consiguieron avanzar.

Por su parte, la acción femenina se desarrolló en el Luján Tenis Club y allí fueron de la partida dos exponentes locales. En el single Sub 18, la joven Yanet Núñez Melgarejo perdió en su estreno frente a Chivilcoy por 6-1 y 6-3, mientras que en el dobles Sub 16, la pareja conformada por Maia Celene Contrera y Lola Morena Di Stefano cedió ante Luján en un par de sets.