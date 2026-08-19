En el Microestadio Municipal “Ricardo Rusticucci” se disputó la Etapa Local de Tenis de Mesa de los Juegos Bonaerenses, el certamen deportivo y cultural más relevante de la provincia.

La acción, organizada por la dirección general de Deportes, reunió a chicos y jóvenes de distintas localidades de nuestro distrito, quienes exhibieron un nivel de juego más que interesante en cada una de las categorías en que se divide el certamen.

En esta ocasión, la actividad se limitó a la rama masculina y Pilar contará con tres más que interesantes representantes en la instancia Regional, que definirá a los clasificados a la Fina Provincial de Mar del Plata.

“Fue una hermosa mañana de mucha actividad en el Microestadio y entre otras, llevamos adelante la competencia local de Tenis de Mesa, que es un deporte que viene en crecimiento y que ya nos ha reportado varias alegrías a los pilarenses en Mar del Plata. Quiero felicitar a todos los participantes y especialmente a los ganadores, quienes llevarán la bandera de Pilar en el Regional”, señaló el director general de Deportes municipal, Fernando Trillo.

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Campeones

En la categoría Sub 14 masculino, el ganador fue Santino Staffolani, que es alumno del Instituto Parroquial de Pilar, y ganó todos sus juegos con gran autoridad. En las rondas preliminares batió a Alexander Leiva y Tomás Vizcarra, mientras que en la final dio cuenta de Bautista Gómez.

La acción de la división Sub 16 masculina la dominó por completo Facundo Di Giorno, que también es alumno del Instituto Parroquial. En su primera presentación, Facundo doblegó a Santiago González y en el duelo por el oro, superó por 3 sets a 2 a Valentino Ratti.

Por su parte, el reconocido Iñaki Beltrando, revalidó sus títulos de los años anteriores y debutó en la divisional mayor de la mejor manera. Iñaki, que es alumno del Instituto Madre del Divino Pastor, comenzó venciendo por 3 sets a 0 a Adrián Sánchez y más tarde le ganó por el mismo resultado Lautaro Leiva del Instituto Toro. En 2024, Iñaki obtuvo la medalla de bronce en la Final Provincial de los Juegos Bonaerenses tras una gran actuación

Todos los vencedores se clasificaron para representar a Pilar en la Etapa Regional, que se llevará a cabo el 24 de septiembre en Mercedes y en la que deberán medirse con los campeones de los otros nueve distritos de la Región 6: Exaltación de la Cruz, General Rodríguez, Luján, Mercedes, Suipacha, Chivilcoy, Carmen de Areco, San Andrés de Giles y San Antonio de Areco.