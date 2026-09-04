Una vez más, el taekwondo de Pilar demostró ser potencia a nivel provincial y tras el desarrollo de la Etapa Regional de las modalidades World Taekwondo (WT) e International Taekwondo Federation (ITF), 15 artistas marciales de nuestro distrito aseguraron su presencia en la Final Provincial de los Juegos Bonaerenses, el certamen deportivo y cultural más relevante de la provincia de Buenos Aires.

La Etapa Regional de la modalidad WT se hizo en el Polideportivo Gatica de Avellaneda y de los 14 representantes de Pilar que viajaron, 12 se volvieron con el pasaje a Mar del Plata. Y nueve de ellos son alumnos de los Clubes Municipales Lagomarsino, Del Viso, Peruzzotti y Manuel Alberti.

Por su parte, el Regional de la modalidad ITF se efectuó en el club Belgrano de San Nicolás, donde tres representantes locales firmaron su ticket rumbo a La Feliz.

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"Estamos muy contentos y orgullosos por la participación y los resultados de nuestros chicos y chicas en el taekwondo de los Juegos Bonaerenses. Especialmente con la modalidad WT se viene haciendo un trabajo planificado desde hace años, con presencia en todos nuestros Clubes Municipales y una Liga Regional que ya es referencia en toda la provincia. No tengo dudas que los resultados son producto de todo ello", remarcó el director general de Deportes municipal, Fernando Trillo.

A Mardel

El Taekwondo WT tuvo su Etapa Regional en Avellaneda y la actuación de los representantes de Pilar, a tono con la historia, fue notable ya que de los 14 artistas marciales que se presentaron 12 alcanzaron la clasificación a la Final Provincial de Mar del Plata.

Entre las damas consiguieron su boleto Ludovica Altamiranda (Club Municipal Manuel Alberti) en la categoría de hasta 40 kilos, Keyla Vico (Club Municipal Del Viso) en la de hasta 45 kilos y Keila Silvero (Club Municipal Del Viso) entre las deportistas de hasta 50 kilos.

También se coronaron y viajarán a La Feliz, Aylén Soto (Club Municipal Del Viso) en la divisional que reunió a las taekwondistas de hasta 55 kilos, Jazmin Quiroga (Club Municipal Peruzzotti) entre las de menos de 60 kilogramos y Gloria Coronel (Escuela Yong de Del Viso) en la categoría para menos de 65 kilos.

En el cuadro masculino también se coronaron seis pilarenses, cuatro de ellos del Club Municipal Lagomarsino y dos de la Escuela Yong de Del Viso. Los alumnos del Club Municipal Lagomarsino "Diego Maradona" que ganaron y se clasificaron son Ignacio Duarte (-40 kilos), Alejo Franciga (-45 kilos), Ulises Oroná (-50 kilos) e Ian Díaz (-55 kilos).

Por su parte, Bautista López (-60 kilos) y Ciro González (-65 kilos) son los integrantes de la Escuela Yong que se hicieron de un lugar en Mar del Plata.

ITF

Desde el año pasado, el programa de disciplinas del taekwondo incluye a la modalidad ITF. El año pasado hubo un clasifico de nuestro distrito y en esta oportunidad, habrá tres pilarenses en Mar del Plata dando pelea dentro de este reglamento.

El Regional se hizo en el club Belgrano de San Nicolás y se coronaron tres artistas marciales de la categoría Sub 13. Se trata de Danna Ortiz en la categoría para menos de 50 kilos, Luciano Belmonte en la de menos de 45 kilos y Joaquín Belmonte entre los de menos de 40 kilos. Todos ellos son entrenados por el profesor Germán Luis.