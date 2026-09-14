En las instalaciones del Polideportivo Municipal de Pilar se desarrolló la Etapa Local del Atletismo de la categoría Sub 18 de los Juegos Bonaerenses, el certamen deportivo y cultural más relevante de la provincia de Buenos Aires.

Como ya es una costumbre, la acción congregó a una enorme cantidad de atletas provenientes de colegios privados y estatales, clubes y otras instituciones de todas las localidades de nuestro distrito. Y el nivel deportivo de la jornada fue más que relevante.

El programa se dividió en pruebas de velocidad, medio fondo, fondo, saltos y lanzamientos y todos los ganadores se clasificaron para representar a Pilar en la Etapa Regional, que se sustanciará el miércoles 16 de septiembre en General Rodríguez.

"Fue una jornada de mucho frío pero eso no hizo mella en la gran cantidad de participantes y el notable nivel deportivo que tuvo la competencia. Los chicos pudieron disfrutar del día y lo que mostraron a la hora de competir fue más que interesante y no hace más que confirmar que Pilar es un referente cada más importante del atletismo provincial", destacó el director general de Deportes, Fernando Trillo.

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Pista

En la carrera de los 100 metros la victoria masculina fue para Tomás Cerulli del colegio Saint Johns con una marca de 10,4 segundos, quien relegó a Mateo Langan del colegio Lincoln con 11,3 segundos y a Cipriano Barro de la Escuela Municipal de Atletismo (EMAP) con 11,6. Entre las damas la victoria quedó para Sofía Piovano del Saint Matthew's con 12,5 segundos y el podio lo completaron Fiorella Valente del Santa María con 13,4 y Brisa Santiso del Saint John's con 13,8 segundos.

En los 110 metros con vallas se impuso Ignacio Chiozza del Saint John's con un crono de 18,7 segundos y como escolta finalizó Oñaki Díaz Volea del Brick Tovers con 19,2 segundos. Las damas corrieron 100 metros con vallas y ganó Lucila Stuven, del colegio Los Robles, con un tiempo de 17,8 segundos.

La competencia de 400 masculina tuvo como ganador a Juan Hipólito JEannot de TelViso con una marca de 1,12,5 minutos, en tanto la rama femenina dejó como vencedora a Sofía Piovano del Saint Matthew's con 1,17,6 minutos. Detrás arribaron Giovana Romero (EMAP) con 1,21,1 minutos y Giuliana Maviuzzo del Parroquial con 1,29,9 minutos.

La siempre exigente carrera de 1500 metros fue dominada por Santiago Catelli del Saint John's con 5,15,00 minutos, en la segunda colocación arribó Valentín Queijo del Parroquial con 5,29 minutos y tercero culminó Juan Jeannot de la Escuela Municipal con 5,34 minutos. La acción femenina tuvo como triunfadora a Milena Rolandi, quien paró los relojes en 6,27 minutos, segunda fue Violeta Gorostiago del Santa María con 7,33 minutos y tercera Lara Aayus (EMAP) con 7,37 minutos.

A los saltos

En el Salto en Largo masculino festejó Nicanor Álvarez de la Escuela Municipal de Atletismo con un registro de 6,40 metros, dejando atrás a Benjamín Ghinassi con 5,40 metros y a Mateo Langan (Lincoln) con 5,34 metros. La rueda femenina fue dominada por Sofía Piovano (Santa María) con una marca de 5,40 metros, segundo acabó Lucía Stuven del colegio Los Robles con 4,47 metros y tercera Giuliana Muzzo del Parroquial con 3,96 metros.

En el Salto en Alto el joven Benjamín Eaton (Los Robles) repitió el título del año pasado con un salto de 1,45 metros y luego se ubicaron Valentín Queijo con 1,40 y Vidal con 1,30 metros. Las tres primeras de la clasificación de damas fueron Lucila Stuven (Los Robles) con 1,35 metros, Giuliana Maviuzzo con 1,25 y Donato con la misma marca.

Lanzamientos

Tomás Cerulli fue el ganador del Lanzamiento de Bala con un disparo de 13,35 metros, segundo fue Nicanor Álvarez (EMAP) con 12,50 metros y tercero Mateo Ivaldi (EMAP) con 12,45 metros. La competencia femenina fue para Josefina Pascuarelli (EMPA) con 8,46 metros, escoltada por Celina Luo con 7,31 metros y Lourdes Dumerauf del Norbridge con 6,89 metros.

En el Lanzamiento de Martillo los ganadores resultaron dos alumnos de la Escuela Municipal de Atletismo: Mateo Ivaldi (27,50 metros) entre los varones y Josefina Pascuarelli (21,31 metros) entre las chicas.

La acción del Lanzamiento de Disco dejó como vencedor a Nicanor Álvarez (EMAP) con 44,63 metros, en la segunda ubicación quedó Tomás Cerulli (Sain John's) con 38,91 metros y tercero culminó Mateo Ivaldi (EMAP) con 37,94 metros. La prueba femenina mostró arriba a Ernestina Alessandrini del colegio Saint Matthew's con 24,02 metros, detrás se posicionaron dos chicas de la Escuela Municipal de Atletismo: Josefina Pascuarelli (20,50 metros) y Sarah Guzmán (16,69).

Finalmente, en el Lanzamiento de Jabalina ganó Francisco Rosemblatt (Norbridge) con 39,16 metros, escoltado por Máximo Luo (Parroquial) con 30,30 metros. Las tres primeras en el clasificador femenino fueron del Saint Matthew's: Kiara Lence (25,09), Ernestina Alessandrini (15,50) y Luisa Lavallén (15,28).