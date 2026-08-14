En la vecina ciudad de Mercedes se concretó la Etapa Regional del sóftbol y un conjunto local se coronó como el mejor de su división, avanzando así a la fase Inter Regional, última instancia previa a la Final Provincial de Mar del Plata.

Se trata del equipo femenino de la categoría Sub 18 de los Black Bulls de Presidente Derqui, que consiguió su cuarto título regional en forma consecutiva y en un contexto siempre desafiante, mantiene sus chances de llegar a “La Feliz”.

“El sóftbol es un deporte que en los Juegos Bonaerenses siempre le ha reportado alegrías al deporte de Pilar y este año no es la excepción. Nuestros chicos viajaron hasta Mercedes, disfrutaron de un lindo día y cuando les tocó jugar, brillaron sobre el diamante”, remarcó el director general de Deportes, Fernando Trillo.

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El Sub 18 femenino de los Black Bulls derquinas no tuvieron adversarios en su divisional y firmaron el paso a la fase Inter Regional, que se efectuará el 9 y 10 de septiembre en la ciudad de San Pedro.

El equipo es dirigido por el profesor Matías Godoy y está integrado por Belén Sánchez, Abril Ferreyra, Emma Brítez, Jazmín Godoy, Melody Rojas, Maia González, Zoe Rojas, Abril Zapata, Naomí Rojas, Kiara Brandán, Bianca Noguera y Malena López.

Por su parte, el conjunto de la categoría Sub 12 Mixto de Pilar tuvo una muy Buena producción pero no logró cristalizar el mismo objetivo al caer frente al dueño de casa, Mercedes, por 9 carreras a 4.

La Escuadra de Pilar, integrada por alumnos de la Escuela Santa Ana de Presidente Derqui, formó con Benicio Galván, Thiago Caserta, Valentino Springer, Santino Urbano, Lionel Suárez, Valentino Casas, Alexander Delgado, Guadalupe Iglesias, Ana Sol Miño, Marilina Castro, Bianca Aguirre, Catalina Valor, Lola Corvalán y Lola Luana Lucero.