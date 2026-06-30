Avanza la Etapa Local de los Juegos Bonaerenses y el pasado fin de semana se desarrolló la competencia de Skate, una disciplina que suele reportar alegrías para los pilarenses en la cita deportiva y cultural más relevante de la provincia de Buenos Aires.

La actividad, organizada por la dirección general de Deportes a través de la Escuela Municipal de Skate, se llevó a cabo en las instalaciones del Skate Park ubicado en Presidente Derqui y dejó como saldo a los dos primeros pilarenses clasificados a la Final Provincial de Mar del Plata.

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Es que como no tendrá competencia a nivel regional, Santino Tecce y Morena de los Ríos ya aseguraron su sitio para viajar a “La Feliz”. Vale destacar que ambos son alumnos de la Escuela Municipal de Skate.

En esta temporada, el reglamento del Skate, que es una de las disciplinas organizadas en conjunto con las federaciones, solo contempla la categoría Sub 18 por lo que todos los competidores quedaron englobados en la misma.

A la hora de salir a la pista, topos los participantes hicieron gala de todas sus habilidades sobre la tabla y recibieron muy buenas calificaciones por parte del jurado establecido por parte de la comunidad del skate derquino.

Entre los varones se impuso el villarosense Santino Tecce, que es integrante de la Escuela Municipal de Skate, se coronó campeón y de esta manera tendrá su primera experiencia en la Final Provincial. El podio lo completaron dos derquinos que también forman parte del espacio comunal: segundo finalizó Joaquín Pérez y tercero Ian Reynoso.

Entre las damas, la vencedora fue Morena de los Ríos, que es oriunda de Presidente Derqui y tiene 15 años. Morena revalidó el título conseguido un año atrás y tendrá su segunda vez en Mar del Plata.

Escuela Municipal

La Escuela Municipal de Skate depende de la dirección general de Deportes, es gratuita y funciona los sábados y domingo desde las 10 en el Skate Park de Presidente Derqui, ubicado en la intersección de Meisner y Vieytes.

