En las instalaciones de la Asociación Italiana de Pilar, , se desarrolló la Etapa Local del Padel de los Juegos Bonaerenses, el certamen deportivo y cultural más relevante de la provincia de Buenos Aires.

La jornada congregó a un buen número de participantes llegados desde diferentes lugares del distrito y hubo algunas categorías en las que Pilar tendrá presencia regional pese a no haber tenido competencia local.

“Ya no hay dudas, esta vez el padel definitivamente llegó para quedarse, está en constante crecimiento y el nivel deportivo de este certamen va en aumento año a año. Fueron partidos muy interesantes y ahora se viene lo mejor”, destacó el director general de Deportes, Fernando Trillo, al tiempo que agradeció “ a la gente de Padel La Italiana” por la cession de sus instalaciones”.

En la categoría Sub 14 femenino Libre, el título local fue para la dupla integrada por Isabella y Paloma Pérez Lacuadra, quienes mostraron un alto nivel de juego y se impusieron por un cómodo 6-1 y 6-2 a Violeta Moreiro y Juana Aguilera.

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En la misma divisional pero en la rama masculina, los nuevos monarcas locales son Facundo Zelaya y Thomas Reines Ochoa, quienes vencieron por 6-4 y 6-1 a la pareja integrada por Santiago Martell y León Rodríguez.

Por su parte, en la categoría Sub 16 masculino Libre los campeones y clasificados al Regional son los hermanos Pedro y Felipe Veiras. Ellos derrotaron por 6-4 y 6-2 al binomio conformado por Joaquín Zelaya y Santino Botazzini Meldini.

Según se informó, Pilar también tendrá presencia en el Regional en la categoría Sub 16 Femenino Libre aunque las ganadoras de esa division avanzaron sin necesidad de jugar partidos.

Todos los campeones se clasificaron para la Etapa Regional, en la que deberán toparse con los vencedores de los otros nueve distritos que integran la Región 6: Exaltación de la Cruz, General Rodríguez, Luján, Mercedes, Suipacha, Chivilcoy, Carmen de Areco, San Andrés de Giles y San Antonio de Areco.

En los últimos días, los representantes deportivos de los municipios que integran la region informaron que las competencias de la Etapa Regional se desarrollarán del 3 de agosto al 2 de octubre.