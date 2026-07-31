Durante varios días y en el Microestadio Municipal “Ricardo Rusticucci”, se llevó a cabo la Etapa Local del Futsal de los Juegos Bonaerenses, el certamen deportivo y cultural más relevante de la provincia de Buenos Aires.

La actividad, que congregó a más de 30 equipos que representaron a colegios de todas las localidades del distrito, fue organizada por la dirección general de Deportes comunal y mostró un gran nivel deportivo, reflejando el crecimiento que esta disciplina viene experimentado a nivel local en los últimos años.

“Queremos felicitar a todos los chicos y chicas que participaron de la competencia local del handball de los Juegos Bonaerenses. Hubo una gran cantidad de equipos anotados y el nivel ha sido muy bueno pero más allá de eso, también destacamos el comportamiento de todos los jugadores, su compromiso y las ganas que demostraron día a día”, destacó el director general de Deportes, Fernando Trillo.

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Campeones

En esta temporada, todas las escuadras inscriptas lo hicieron en la división Escolar Abierta, reservada para jóvenes en edad escolar y dividida en Sub 14, 16 y 18 para ambas ramas.

En la categoría Sub 14, el equipo del Instituto Nuestra Señora del Pilar (Parroquial) sorprendió a propios y extraños y se quedó con el título en la rama femenina para avanzar a la próxima instancia del certamen.

Entre los caballeros, el elenco del Instituto Federico Dickens de Del Viso mostró solidez y autoridad en todas sus presentaciones y terminó quedándose con el primer puesto y la clasificación.

La acción de la categoría Sub 16 también dejó festejos para dos. Entre las damas, la victoria final fue para el colegio Nuestra Señora de Luján, que dio la vuelta olímpica y representará a Pilar en el Regional.

Lo mismo sucederá con el representativo masculino del Instituto Federico Dickens, que mostró gran nivel individual y colectivo para coronarse como el mejor de Pilar.

Finalmente, la categoría Sub 18 fue dominada por completo por las escuadras del Instituto Federico Dickens, que se impusieron en los torneos femenino y masculino para completar un valioso póker de títulos.

Todos los campeones se hicieron de un lugar para representar a Pilar en la Etapa Regional, en la que deberán medirse con los campeones de los otros nueve distritos que integran la Región 6: Exaltación de la Cruz, General Rodríguez, Luján, Mercedes, Suipacha, Chivilcoy, San Andrés de Giles, Carmen de Areco y San Antonio de Areco.