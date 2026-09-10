En la ciudad de San Pedro se cumplimentó la primera jornada de la Etapa Inter Regional de los Juegos Bonaerenses, que involucró a campeones de diferentes disciplina de las Regiones 6 y 8 del certamen.

Y Pilar tuvo dos motivos de festejo ya que el equipo de Básquet Femenino Sub 15 del Club Presidente Derqui y el conjunto de hockey sobre césped Sub 16 femenino de la Asociación Deportiva Francesa, ganaron sus partidos y avanzaron a la Final Provincial.

El Inter Regional es el último filtro previo a la Final Provincial de Mar del Plata para los deportes que se disputan en equipos integrados por más de cinco jugadores, y los ganadores de esta fase acceden al viaje a La Feliz.

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"Arrancó el Inter Regional y la primera jornada en San Pedro ha sido una linda fiesta. Desde Pilar viajamos con equipos de cinco disciplinas y dos de ellos consiguieron ganar su finalísima y van a estar en Mar del Plata", indicó el director general de Deportes, Fernando Trillo.

La Región 6 está conformada por Pilar, Exaltación de la Cruz, General Rodríguez, Luján, Mercedes, Suipacha, Chivilcoy, San Andrés de Giles, Carmen de Areco y San Antonio de Areco. Por su parte, la Región la integran San Pedro, Baradero, Capitán Sarmiento, Arrecifes, Salto, Ramallo, Pergamino, Rojas, San Nicolás y Colón.

A Mardel

Las primeras en certificar su viaje a Mardel fueron las chicas del Hockey de la Deportiva Francesa, que en la cancha de Náutico San Pedro se midieron en la gran final de la divisional Sub 15 femenino con su similar de Arrecifes y se impusieron por 2 a 0 para coronar un gran certamen.

Las campeonas formaron con Catalina Andersen, Clara Camiletti, Felicitas Cardozo, Victoria Casalinuovo, Jazmín Chenlo, Zoe Chichel Miña, Antonioeta Ronchetti, Justina Gualdoni, Sofía Larralde, Mora López Escriva Alonso, Juana Villegas, Catalina Moricz, trinidad Pejito, Tiziana Rachid, Faustina Santoro y Milagros Segovia.

Luego, ya sobre el final de la jornada, las que celebraron fueron las chicas de la categoría Sub 15 Libre del Básquet Femenino del Club Presidente Derqui. Las rojinegras se cruzaron con San Nicolás en la cancha del Club Mitre, dominaron el partido de principio a fin y acabaron venciendo por 44 a 16.

El equipo es dirigido por la profesora Antonella Martinelli y lo conforman Selene Moya, Giuliana Sosa, Olivia Gómez, Francesca Montesinos, Sofía Díaz Brito, Pilar Bianchi, Delfina Ovejero, Francesca Asturiano, Eugenia Córdoba y Catalina Martínez.

La Final Provincial de los Juegos Bonaerenses se llevará a cabo en la ciudad de Mar del Plata del 19 al 23 de octubre.

En la puerta

Otros cuatro elencos locales viajaron hasta San Pedro con la ilusión de llegar a Mar del Plata pero, pese a construir muy buenas actuaciones, no lograron cristalizar ese objetivo.

El elenco de Hockey Sub 18 masculino del Club Municipal Del Viso se midió con San Nicolás en el sintético del Club Mitre y pese a afrontar el choque con dos jugadores menos, estuvo a punto de dar el batacazo. Finalmente, terminaron perdiendo por un ajustado 2 a 1.

El equipo fue dirigido por Zoe Cuello y lo formaron Leandro Lescano, Joaquín García, Gianluka Meza Diaz, Leonardo Escobar, Isaías Benedetti, Ezequías Barrios, Agustín González, Ian Villalobos y Juan Bautista Cortez.

El Sóftbol tuvo su definición en el Estadio Municipal de San Pedro y las chicas de la categoría Sub 18 de las Black Bulls de Presidente Derqui no pudieron frente a las dueñas de casa, que ganaron y consiguieron el pasaje.

la formación dirigida por Matías Godoy alistó a Belén Sánchez, Abril Ferreyra, Emma Brítez, Jazmín Godoy, Melody Rojas, Maia González, Zoe Rojas, Abril Zapata, Naomí Rojas, Kiara Brandán, Bianca Noguera y Malena López.

También fue muy bueno el certamen efectuado por el equipo de la categoría Sub 16 femenino del Handball Playa de la Escuela Municipal de Handball, que llevó por primera vez a la rama femenina de esta disciplina a esta instancia decisiva de los Bonaerenses.

En la cancha del Club Náutico San Pedro, las dirigidas por la profesora Camila Duhau se enfrentaron con San Nicolás y perdieron por 2 sets a 0, con parciales de 15 a 8 y 14 a 9. La escuadra local formó con Candela Delicia, Delfina González, Oriana Rojas, Sofía Caballero, Kiara Solá, Tihara Quintana y Tiara Melgar.

Finalmente, en el Club Mitre, se definió el Sub 17 del Básquet femenino y las chicas del Club Presidente Derqui cayeron ante el representativo de San Nicolás por 36 a 25

Las derquinas tuvieron en cancha a Lucía Álvarez Medina, Agustina Córdoba Herr, Sofía Aguirre Crocenzi, Jazmín Irungaray, Martina Carrera González, Francesca Boragno, Alma González Valenzuela y Camila Antezana.