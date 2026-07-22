En el Microestadio Municipal “Ricardo Rusticucci” y el Polideportivo Municipal de Pilar se cumplimentaron las instancias decisivas de la Etapa Local del Futsal de los Juegos Bonaerenses, el certamen deportivo y cultural más relevante de la provincia de Buenos Aires.

La semana anterior, en cinco largas jornadas de alta exigencia se habían efectuado las rondas preliminares y quedaban por resolver las semifinales y finales de cada categoría.

De acuerdo al programa de este año, la rama masculina del Futsal está dividido en cuatro categorías: tres de la modalidad Escolar Abierta y una en la modalidad Libre.

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“Fueron varios días de acción continúa para las ruedas iniciales del Futsal y en esta última jornada, pese a las inclemencias del clima, se pudieron jugar las semifinales y finales de cada categoría de la mejor manera. Queremos felicitar a todos los participantes por su compromiso y pasión para defender los colores de sus equipos”, destacó el director general de Deportes, Fernando Trillo.

Campeones

En la modalidad Escolar Abierta, el certamen de la categoría Sub 14 dejó como campeón al representativo de la Escuela Secundaria N° 10 de Manuel Alberti.

En semifinales, el futuro monarca derrotó a la Escuela Secundaria N° 18 de Pilar y en el duelo decisivo batió por penales a la Escuela Secundaria N° 11 de Villa Astolfi tras haber empatado 2 a 2 en el tiempo regular.

El equipo campeón formó con Santino Juárez García, Dante Viegas, Uriel Ojeda, Jeremías Aquino, Máximo Quintas, Luciano Yebraski, Alexis Quiroga Ramírez, IanBukovosky, Bastian Navarro y Santino Pavón. DT: Daniel Fernández.

La acción de la divisional Sub 16 fue dominada por la escuadra de la Escuela Secundaria N° 6 del barrio Peruzzotti, que primero doblegó a la Escuela Secundaria N° 18 de Pilar y en la final dio cuenta del equipo de la Escuela N° 25 de Del Viso por un abultado 5 a 1.

El equipo dirigido por Luís Cabrera alistó a Tomás Benítez, Santiago Aranda, Tobías Duarte, Mateo Ayala, Jonathan Duarte, Joaquín Galeano, Bautista Galeano, Nilo Galeano y Fabricio Pérez.

Finalmente, el equipo de la Escuela Secundaria N° 15 “Carlos Saavedra Lamas” de Del Viso se quedó con el título de la categoría Sub 18 al vencer en el cotejo final a la Escuela Secundaria N° 5 de Villa Rosa por 5 a 3. Antes, en semifinales, el campeón derrotó a la Escuela Secundaria N° 29 de Manuel Alberti.

El campeón formó con Juan Cruz Pondal, Bautista Blanco, Gabriel Valdez, Kevin Aguirre, Valentín Carrera, Jeremías Moreno, Luciano Giménez y Blas Viveros Santa Cruz. El entrenador es Germán Brandh.

El cuadro de campeones se completó con la coronación del equipo de la categoría Sub 15 Libre del Club Municipal de Del Viso, que en el choque por el oro le ganó por 5 a 1 al equipo denominado CIMP.

Todos los campeones se hicieron de un lugar para representar a Pilar en la Etapa Regional, en la que deberán medirse con los campeones de los otros nueve distritos que integran la Región 6: Exaltación de la Cruz, General Rodríguez, Luján, Mercedes, Suipacha, Chivilcoy, San Andrés de Giles, Carmen de Areco y San Antonio de Areco.