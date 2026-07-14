Durante toda la semana que pasó y en el Microestadio Municipal “Ricardo Rusticucci” se disputaron las instancias preliminares de la Etapa Local del Futsal para la categoría Escolar Abierta de los Juegos Bonaerenses, el certamen deportivo y cultural más relevante de la provincia de Buenos Aires.

Este año, la dirección general de Deportes comunal decidió concentrar la actividad en el “Rusticucci” y a lo largo de cinco días se jugaron los partidos iniciales de todas las categorías.

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Fue de la partida una amplia cantidad de equipos de todas las localidades de nuestro distrito (todo un récord) y por eso las semifinales y las finales se programaron para el viernes 17, último día hábil antes de las vacaciones de invierno.

“Estamos muy contentos porque fueron cinco días de arduo trabajo pero en los que los chicos de todos los equipos mostraron un comportamiento ejemplar y un gran nivel deportivo, demostrando que el Futsal de Pilar crece año a año”, remarcó el director general de Deportes comunal, Fernando Trillo.

El viernes 17, en una larga jornada que se concretará en el “Rusticucci” tendrán lugar las semifinales y a continuación las finales para dirimir a los campeones locales.

La acción

Por el reglamento del certamen, la modalidad Escolar es solo reservada para los varones. En la categoría Sub 14, a la semifinal llegaron los equipos de la Escuela Secundaria N° 34 del barrio San Alejo, la Escuela Secundaria N° 11 de Villa Astolfi, la Escuela Secundaria N°10 de Manuel Alberti y la Escuela Secundaria N° 18 de Pilar.

Esta categoría tendrá sus semifinales desde las 11 con los choques ES 34-ES 11 y ES 10-ES 18 y los vencedores de cotejos animarán la final a partir de las 13.

En la divisional Sub 16 y tras sortear varios duros compromisos, se hicieron de un lugar en la instancia de semifinales las escuadras de la Escuela Secundaria N° 18 de Pilar, Escuela Secundaria N° 4 de Del Viso, Escuela Secundaria N° 6 del barrio Peruzzotti y Escuela Secundaria N° 25 del barrio Pinazo.

En este caso, las semifinales se abrirán a las 10 con los pleitos ES 6-ES 18 y ES 4-ES 25. Los ganadores protagonizarán la final a partir de las 12.

El cuadro de clasificados se completó con la categoría Sub 18, en la que se metieron en las semis los representativos de la Escuela Secundaria (ES) N° 15 de Del Viso, la Escuela Secundaria N° 29 de Manuel Alberti, la Escuela Secundaria N° 11 de Villa Astolfi y la Escuela Secundaria N° 5 de Villa Rosa.

El viernes a las 9 se jugarán las semis con los duelos ES 15-ES 29 y ES 11-ES 5. La final comenzará a las 12.

También el viernes 17 se disputará la gran final del Futsal Sub 15 en modalidad Libre. Tendrá pitazo inicial a las 13 y la protagonizarán el Club Municipal Del Viso y el equipo denominado CIMP.

Todos los ganadores se clasificarán para representar a Pilar en la Etapa Regional, en la que deberán medirse con los vencedores de los otros nueve distritos que integran la Región 6: Exaltación de la Cruz, General Rodríguez, Luján, Mercedes, Suipacha, Chivilcoy, Carmen de Areco, San Andrés de Giles y San Antonio de Areco.