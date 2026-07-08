En las canchas dispuestas en el Polideportivo Municipal de Pilar, se disputaron los encuentros correspondientes a la Etapa Local del Fútbol-Tenis de los Juegos Bonaerenses, el certamen deportivo y cultural más relevante de la provincia de Buenos Aires.

La actividad, que reunió a duplas de diferentes localidades de nuestro distrito y exhibió un nivel deportivo más que interesante, fue organizada por la dirección general de Deportes comunal.

El Fútbol-Tenis es una disciplina que se sumó al programa d ellos Juegos Bonaerenses en el último lustro y Pilar siempre ha sido protagonista. Sus representantes suelen dominar la escena regional y en Mar del Plata han sumado muy buenos resultados y varias medallas.

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Este año, el programa del Fútbol-Tenis está dividido en dos categorías: Sub 18 y Sub 15 tanto femenino como masculino.

En la divisional Sub 18 femenino, el título de campeón fue a parar manos de la dupla integrada por Jacqueline Cabrera y Beatriz Mata Cabrera, quienes representaron a la Escuela Secundaria N° 6 del barrio Peruzzotti y fueron dirigidas por Luis Cabrera.

Por su parte, en el Sub 18 masculino se impuso el binomio de Gauchitos Pilarica, que mostró gran solvencia y conocimiento de la especialidad. El equipo es dirigido por Marcos Solís y lo conforman Benjamín Britos y Dylan Villalba.

Finalmente, en el Sub 15 femenino también se coronó la pareja que representó a Gauchitos Pilarica. Este equipo es dirigido técnicamente por Mariana Toribio y lo integran Mía Holm y Alma Berdichevsky.

Las tres parejas campeonas se clasificaron para representar a Pilar en la Etapa Regional, en la que deberán medirse con los vencedores d ellos otros nueve distritos que integran la Región 6: Exaltación de la Cruz, General Rodríguez, Luján, Mercedes, Suipacha, Chivilcoy, Camen de Areco, San Andrés de Giles y San Antonio de Areco.