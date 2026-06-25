En el sector destinado a los deportes sobre arena del Polideportivo Municipal de Pilar, culminó la Etapa Local del Fútbol Playa masculino de los Juegos Bonaerenses, el certamen deportivo y cultural más importante de la provincia de Buenos Aires.

Debido a la cantidad de equipos participantes y al descanso reglamentario que debe tener cada elenco entre un partido y otro, la actividad se dividió en un par de jornadas en las que los chicos exhibieron todo su potencial.

Este año, la rama masculina del cada vez más competitivo Fútbol Playa se dividió en tres categorías y los campeones de cada una de ellas se clasificaron para representar a Pilar en la Etapa Regional.

“Fueron dos jornadas de frío pero de muy buen nivel deportivo. El Fútbol Playa crece año a año en cantidad de inscriptos y en nivel deportivo y eso nos pone muy contentos. Todos los conjuntos que se anotaron mostraron un gran compromiso, muy buen nivel y excelente comportamiento dentro y fuera de la cancha”, destacó el director general de Deportes, Fernando Trillo

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En la categoría Sub 18 Libre el título fue para Gauchitos Pilarica, que en semifinales dio cuenta de UNIC de Villa Astolfi (había vencido a la Escuela N° 25) por 5 a 4 y en la final superó por 6 a 4 a Los Diablitos (en la instancia anterior había triunfado ante la Escuela Comunitaria de Villa Astolfi) para quedarse con el cetro local.

El equipo dirigido por Roque Benítez formó con Dylan Amaya, Dylan Villalba, Joaquín Ortiz, Pedro Zúccaro, Gonzalo Báez, Nicolás Racedo, Agustín Ojeda, Thiago Muñoz, Valentín Patt y Ezequil Ibañez.

La acción de la divisional Sub 16 fue dominada por el conjunto que representó a la Escuela Secundaria N° 25 de Del Viso, que en el cotejo por la corona doblegó a la Escuela N° 11 de Villa Astolfi (batió a la Escuela Comunitaria por 7 a 5 en las semis) por un ajustado 6 a 5.

El campeón, dirigido por Nahuel Sanders, alistó a Mateo Cáceres, Alexis Santa Cruz, Alejandro Albuquerque, Matías Gauna, José Benegas, Blas Benítez, Mateo Suárez, Jesús Cáceres, Juan Manuel Pensotti e Ian Blanco Quintana.

El cuadro de campeones se completó con el equipo del Club Social y Deportivo Rex de Presidente Derqui, que se consagró en la categoría Sub 14.

En el duelo por el título y la clasificación a la siguiente etapa, Rex doblegó a la Escuela Comunitaria por 8 a 7.

El elenco derquino estuvo integrado por Ciro Angioi, Gennaro Torres, Axel González Bernal, Justino Mendoza, Joaquín Soto, Dylan Dietz, Ian Frías, Bayron Muñoz, Lautaro Arguello y Santino Pineda Acosta.

Todos los campeones representarán a Pilar en la Etapa Reginal, que la que deberán medirse con los ganadores de los otros nueve distritos que integran la Región 6: Exaltación de la Cruz, General Rodríguez, Luján, Mercedes, Suipacha, Chivilcoy, Carmen de Areco, San Andrés de Giles y San Antonio de Areco.

Agenda BA

La Etapa Local de los Juegos Bonaerenses tendrá continuidad en los próximos días con una agenda carada de acción. Este jueves 25 y viernes 26, en el Microestadio Municipal “Ricardo Rusticucci, se completará la competencia de Voley en todas sus variantes. La semana que viene, del lunes 29 al viernes 3 de julio habrá Futsal en el Microestadio “Rusticucci”. El Fútbol 7 tendrá lugar entre lunes 29 y martes 30 en el Polideportivo Municipal de Pilar, mientras que el Fútbol 5 arrancará el lunes 29 y se extenderá hasta el miércoles 1° de julio en el Polideportivo de Pilar.

Además, el miércoles 1° de julio el Polideportivo de Pilar albergará el Fútbol para personas con discapacidad (PCD) y el jueves 2 se jugará a la Boccia en el Club Municipal Derqui.