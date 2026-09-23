En las canchas dispuestas en el Polideportivo Municipal de Pilar se desarrolló la Etapa Regional del Fútbol para Personas con Discapacidad (PCD) de los Juegos Bonaerenses, el certamen deportivo y cultural más relevante de la provincia de Buenos Aires.

La acción se llevó a cabo en el marco de dos jornadas benévolas desde lo climático y de intensa actividad, en la que los equipos de los 10 distritos integran la Región 6 del certamen se jugaron la chance de coronarse y avanzar a la Final Provincial del campeonato.

Y en es escenario, como ya es una saludable costumbre, los equipos que representaron a Pilar tuvieron estupendas actuaciones, tanto que cuatro de ellos dieron la vuelta olímpica y aseguraron su ticket para viajar a la ciudad de Mar del Plata.

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“Fueron dos jornadas largas pero repletas de buen fútbol y compañerismo en las que los chicos y las chicas de Pilar demostraron, como cada vez que salen a la cancha, todas sus virtudes futbolísticas. Los equipos de todos los municipios mostraron un crecimiento muy importante y el nivel deportivo fue muy alto. Queremos felicitar a cada uno de nuestros deportistas, a sus profesores y a sus familias por el acompañamiento permanente”, destacó el director general de Deportes, Fernando Trillo. Y agregó “una felicitación especial para los equipos de nuestro Programa Municipal de Entrenamiento para Atletas PCD y Unificados, que volvieron a dejar en claro su gran nivel”.

A Mardel

En la categoría reservada para Mayores de 17 años, el equipo masculino del nivel "A" del Programa Municipal de Pilar protagonizó un partidazo y le ganó a San Andrés de Giles por un ajustado 3 a 2 para confirmar su ticket a Mar del Plata.

Pilar también se coronó como el mejor de la Región en la categoría Síndrome, en la que ya supo conquistar un bicampeonato provincial en Mar del Plata. Esta vez, con un equipo renovado, ganó en una dramática y eterna definición por penales y aseguró su lugar en "La Feliz.

Los otros dos conjuntos de Pilar que viajarán a la Final Provincial son las escuadras femeninas de las categorías Sub 16 y para Mayores de 17 años, que reafirmaron el predominio de las chicas de Pilar en las competencias que se desarrollan en nuestra región.

En la categoría Sub 16 masculina los clasificados son San Andrés de Giles en el Nivel "A", General Rodríguez en los niveles "B" y "C" y Chivilcoy en el Nivel "D".

La divisional Mayores de 17 años también mostró como ganadores a General Rodríguez en el Nivel "B", Chivilcoy en el Nivel "C" y Mercedes en el Nivel "D". Finalmente, General Rodríguez también se consagró en la categoría Parálisis Cerebral (PC).