Pese al frío reinante en los últimos días, Avanza la Etapa Local de los Juegos Bonaerenses y esta semana se puso en marcha la disciplina Fútbol, con algunas de sus variantes.

En este caso, se desarrolló la competencia de Fútbol 5 (deporte solo para la rama femenina) y de Fútbol 7 Mixto, que está incluida en el programa oficial del certamen solo para la categoría. Sub 13.

“Fueron jornadas de Fútbol 5 y Fútbol 7 muy entretenidas y de un nivel Deportivo más que interesante. Participaron equipos de todo el distrito y no temenos dudas que las ganadoras tendrá un gran papel en la Etapa Regional. Felicitaciones a todas las participantes”, indicó el director general de Deportes, Fernando Trillo.

Desdeh ace ya varias temporadas, en los Juegos Bonaerenses, el Fútbol 5 es una disciplina exclusivamente femenina y que se dispute en el Polideportivo Municipal de Pilar dividida en tres categorías bajo la modalidad Escolar Abierta.

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En la divisional Sub 18 el título quedó en poder del conjunto representativo de la Escuela N° 6 del barrio Peruzzotti, que mostró un andar muy sólido camino a la final y en el duelo por la corona, derrotó por 3 a 1 al combinado de la Escuela N° 18 del barrio San Alejo.

La acción de la categoría Sub 16 fue dominada por el equipo de la Escuela de Educación Secundaria N° 10 de Manuel Alberti, que en el pleito final dio cuenta del representativo de la Escuela de Educación Secundaria N° 18 del barrio Agustoni por 4 a 2.

Finalmente, en la división Sub 14, el título quedó en manos de la Escuela de Educación Secundaria N° 10 de Manuel Alberti, que se tomó revanche de la final perdida el año pasado y superó por 4 a 1 a la Escuela de Educación Técnica N° 2 de Derqui.

Fútbol 7

Además, durante las mismas jornadas, el mismo Polideportivo Municipal de Pilar fue sede de la competencia de Fútbol 7, disciplina que en el programa oficial aparece solamente en la categoría Sub 13 y en la modalidad mixta.

Este año, el ganador local fue el equipo de Derqui FC, que en el cotejo decisivo, doblegó´en un partidazo al elenco de la Escuela N° 11 de Villa Astolfi por un ajustado 2 a 1.

Todos los equipos ganadores de la instancia local se clasificaron para representar a Pilar en la Etapa Regional, en la que deberán toparse con los campeones de los otros distritos que integran la Región 6 Exaltación de la Cruz, General Rodríguez, Luján, Mercedes, Suipacha, Chivilcoy. San Antonio de Areco, Carmen de Areco y San Andrés de Giles.