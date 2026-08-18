La Etapa Regional de los Juegos Bonaerenses avanza a paso firme y en la vecina ciudad de General Rodríguez se desarrolló la Etapa Regional de Fútbol 5, una disciplina exclusiva para la rama femenina.

La acción, siempre en la modalidad Escolar Abierta, se dividió en tres categorías y en todas fueron de la partida los campeones de los 10 distritos que integran la Región 6, construyendo un escenario de partidos más que interesantes y con múltiples emociones.

Y en ese marco, las representantes de Pilar pisaron bien Fuerte, ganaron las tres divisionales y se clasificaron para la instancia Inter Regional, es decir que quedaron a un paso de la Final Provincial de Mar del Plata.

“Por suerte, el mal clima dio un respiro y se pudo llevar adelante el Regional de Fútbol 5. Fue una competencia ardua pero nuestras chicas exhibieron todo su talento y los tres equipos que nos representan se coronaron campeones, pasando al Regional y defendiendo de la major manera el escudo de Pilar”, destacó el director general de Deportes, Fernando Trillo.

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Campeones x 3

En la categoría Sub 14 el título y todos los festejos fueron para las niñas de la Escuela de Educación Secundaria N° 10 de Manuel Alberti, quienes completaron una jornada ideal y en la final dieron cuenta del representative de Mercedes para quedar a solo un paso de viajar a La Feliz.

En la divisional Sub 16 se coronó la formación de la Escuela de Educación Secundaria N° 18 “René Favaloro” de Agustoni, que de esta manera repitió la coronación del año passado aunque en ese caso fue en la categoría inferior. En esta oportunidad, tras acabar el tiempo regular empatadas con General Rodríguez, las chicas de Pilar se impusieron a las dueñas de casa en una dramática deifnición por penales.

Finalmente, el cuadro de campeonas se completó con lo ocurrido en la categoría Sub 18, en la que se consagró la Escuadra de la Escuela N° 6 del barrio Peruzzotti, que en el duelo por el oro y la clasificación dio cuenta de General Rodríguez.

Los tres conjuntos campeones se clasificaron para la Etapa Inter Regional, que se sustanciará el miércoles 9 y Jueves 10 de septiembre en la ciudad de San Pedro y en la que deberán toparse con las campeonas de la Región 8 del certamen. Será un solo Partido para cada equipo y si lo ganan, via jarán del 19 al 23 de octubre e la Final Provincial de Mar del Plata.