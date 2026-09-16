En la vecina ciudad de Carmen de Areco se desarrolló la Etapa Regional de Beach Vóley de los Juegos Bonaerenses, el certamen deportivo y cultural más relevante de la provincia de Buenos Aires.

Y las jornadas arrojaron un motivo de festejo grande para Pilar, ya que la dupla de la categoría Sub 16 masculino logró sortear un fixture muy complicado, se coronó campeón y nos representará en la Final Provincial de Mar del Plata. El resto de los participantes pilarenses tuvo buenas performances pero no logró materializar el mismo objetivo.

"Carmen de Areco es un polo importante para el Voley y el Beach Voley de la región por eso siempre la competencia de la Etapa Regional es algo más complicada cuando se efectúa en esa ciudad. Pero nuestros chicos y chicas pudieron disfrutar de la competencia y a la hora de jugar lo hicieron de la mejor manera por lo que queremos felicitarlos a todos", destacó el director general de Deportes, Fernando Trillo.

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La final Provincial se realizará, como es tradición, en la ciudad de Mar del Plata entre el lunes 19 y el viernes 23 de octubre.

Arena y sol

Pilar dirá presente en el Beach Voley de Mar del Plata con la dupla masculina de la categoría Sub 16 conformada por Jesús Santillán y Santino Córdoba. La pareja, dirigida por Ramiro Aguilera, le ganó consecutivamente a los representantes de Suipacha, Chivilcoy y Carmen de Areco para hacerse de un lugar en "La Feliz. El resultado del pleito decisivo fue 2 sets a 0.

De esta forma, los jugadores del Club Presidente Derqui serán los encargados de llevar la camiseta pilarense en una disciplina que históricamente le ha reportado grandes resultados y muchas medallas a nuestro distrito en los Juegos Bonaerenses.

En la rama masculina, el binomio de la categoría Sub 18 integrado por Tiziano Saffer y Mateo Schroeder jugó un buen partido en su estreno pero acabó cediendo frente a su similar de Chivilcoy, quedando prematuramente eliminado.

Finalmente, entre las damas, nuestro municipio tuvo presencia en la categoría Sub 16, referenciado en la dupla compuesta por Teresa Carey y Candela Ruggieri, quienes concretaron una buena performance pero vieron cortado su camino en la instancia de semifinales al caer frente a Carmen de Areco.