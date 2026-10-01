Como ya es una saludable costumbre, el Básquet 3x3 de Pilar dirá presente en la Final Provincial de los Juegos Bonaerenses, el certamen deportivo y cultural más relevante de la provincia de Buenos Aires.

Es que la Etapa Regional de la disciplina se llevó a cabo en el vecino distrito de Exaltación de la Cruz y el equipo masculino de la categoría Sub 18 masculino del Club Presidente Derqui logró el título y el boleto para viajar a la ciudad de Mar del Plata.

La jornada se llevó a cabo en el gimnasio del Club Ingeniero Raver de Los Cardales y congregó a los representantes de los 10 distritos que integran la competitiva Región 6, quienes mostraron un gran nivel deportivo en cada una de las categorías en las que este año se dividió el programa.

"La Etapa Regional ya está llegando a su fin y la que vivimos en Los Cardales fue otra muy linda jornada de encuentro y deporte. El Básquet 3x3 es una disciplina en continuo crecimiento y el nivel que tuvo la competencia fue muy alto. En ese contexto, nuestros chicos y chicas jugaron de la mejor manera y dejaron bien sentado el prestigio de nuestro distrito", remarcó el director general de Deportes, Fernando Trillo.

La Final Provincial de los Juegos Bonaerenses se desarrollará del lunes 19 al viernes 23 de octubre en la ciudad de Mar del Plata.

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Tableros

La mayor alegría de la delegación pilarense que participó de la Etapa Regional la entregó el equipo de la categoría Sub 18 masculino del Club Presidente Derqui, que se coronó campeón y obtuvo el derecho a viajar a Mar del Plata.

En las rondas preliminares, el elenco rojinegro dirigido por Omar Leiva Miranda superó a Mercedes y Exaltación de la Cruz, mientras que en la final le ganó a Chivilcoy por 14 a 11 y desató los festejos pilarenses. El equipo formó con alistó a Tomás Mondrik, Joaquín Cordera, Alejo Sosa y Darko Belaich.

A las puertas de la clasificación quedó la escuadra de la divisional Sub 16 masculina, que cedió ajustadamente en la final frente a Chivilcoy por 6 a 4. Este conjunto, también del Club Presidente Derqui, lo conformaron Esteban Rodríguez, Joaquín Rodríguez, Facundo Abillaga y Octavio Tabarez.

La rama masculina se completó con la categoría Sub 14 en la que Pilar también estuvo representado por el Club Presidente Derqui. Este equipo también se midió con Chivilcoy en cuartos de final y perdió por un holgado 12 a 4.

Entre las damas, el Sub 18 femenino del Club Presidente Derqui enfrentó a Chivilcoy en el duelo de semifinales y acabó cayendo por 12 a 1. El elenco rojinegro tuvo en cancha a Julieta Gauna, Serena Álvarez, Macarena Rodríguez y Renata Asturiano, entrenadas por Antonella Martinelli.

Finalmente, en el Sub 14 femenino, el representante de Pilar fue otro conjunto de origen derquino, que no pudo avanzar al caer por 9 a 0 frente a Chivilcoy en los cuartos de final.