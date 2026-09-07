En las instalaciones del Polideportivo Municipal de Pilar se desarrolló la Etapa Local del Atletismo de la categoría Sub 16 de los Juegos Bonaerenses, el certamen deportivo y cultural más relevante de la provincia de Buenos Aires.

Como ya es una saludable costumbre, la acción congregó a una norme cantidad de atletas provenientes de colegios privados y estatales, clubes y otras instituciones de todas las localidades de nuestro distrito. Y el nivel deportivo de la jornada fue más que interesante.

El programa se dividió en pruebas de velocidad, medio fondo, fondo, saltos y lanzamientos y todos los ganadores se clasificaron para representar a Pilar en la Etapa Regional, que se sustanciará el miércoles 16 de septiembre en General Rodríguez.

"Fue una gran jornada de encuentro y el mejor atletismo de Pilar. Estamos muy contentos por ello, porque los chicos y las chicas, pese al frío, pudieron disfrutar del día y lo que mostraron a la hora de competir fue más que interesante y no hace más que confirmar que Pilar es un referente cada más importante del atletismo provincial", destacó el director general de Deportes, Fernando Trillo.

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Lanzamientos

La prueba de Lanzamiento de Jabalina entre los varones fue dominada por Felipe Monaco Folco del Saint Matthew's con un mejor disparo de 31,10 metros que dejó segundo a Valentino Novi del colegio Norbridge con 29,90 metros y tercero a Nicolas Moro del mismo colegio con 26,50 metros. Entre las damas la ganadora fue Lupe Spedir del Saint John's con un registro de 20,73 metros y el podio lo completaron Isabella Ferrando de TelViso con 20,50 metros y Rocio Daubian del Saint John's con 19,16 metros.

En el Lanzamiento de Bala masculino se impuso Gianluca Chionetti de TelViso con un gran registro de12,50 metros. Después se ubicaron Mateo Romero (Norbridge) con 10,83 metros, y Felipe Torres (Brick Towers) con 10,70 metros. La rama femenina fue dominada por Isabella Ferrando (TelViso) con 9,70 metros, escoltada por Mercedes Ferrero (Brick Towers) con 8,04 metros.

La prueba del Lanzamiento de Disco dejó los mismo ganadores. Chionetti venció entre los varones con una marca de 39,01 metros y fue segundo Marín Contreras del Santa María con 22,30 metros. Por su parte, Ferrando se impuso con un disparo de 19,10 metros y atrás quedaron las alumnas del Saint Matthew's Lola Dematei (18,18 metros) y Felicitas Rognoni (17,66).

Finalmente, el Lanzamiento de Martillo solo tuvo actividad femenina y la ganadora fue Victoria Favier Alegría (TelViso) con 19,38 metros

A la pista

La esperada final de los 100 metros fue ganada, entre los varones, por Mirena Prieto del Saint Jonh's con un tiempo de 10,8 segundos, relegando a Valentino Álvarez (Norbridge) con 11 segundos y Angelo Belluscio (Saint Jonhs) con 11,4. En la carrera femenina retuvo el título local Solana Valero de TelViso con 12,4 segundos. Como escoltas quedaron Sofía Caballero Reyes del Instituto Parroquial de Pilar y Cloe Medina (Saint John's) con 16,2 segundos.

En los 110 metros con vallas venció Orión Lasalle del Norbridge con 17,8 segundos, ubicándose por detrás Tobías Churio del Saint Matthew's con 18,3 y Toshiro Chibad del Saint John's con 19,2. La prueba femenina fue para Juana Lapitz del Norbridge con 22,4 segundos, escoltada por Mercedes Ferraro (Brick Towers) con 22,5 y María Martucci (Norbridge) con 24,3.

La competencia de los 300 metros se la adjudicó Ulises Abraham del Saint John's con un crono de 41,07 segundos y luego llegaron Bruno Diaco del Brick Towers con 43,7 y Tomás Aguilar del Norbridge con 47,03. A su tiempo, Solana Valero también dominó esta distancia al marcar 43 segundos y luego arribaron Valentina Femminella (TelViso) con 48,08 y Lara Grinkewitsch (Parroquial) con 59,06.

En la exigente distancia de los 800 metros el triunfo correspondió a Tomás Saponare del Colegio Santa María con un tiempo de 3,01,9 minutos, en tanto fue segundo Spilez (Santa María) con 3,06,09 minutos. En la rama femenina venció Joana Rojas de Ando Nadando con 3,14 minutos y quedó segunda Martina Machín (Saint Matthew's) con 4,57,7 minutos.

Por último, Genaro Pagani se quedó con el triunfo en los 3000 metros al para los relojes en 12,42,6 minutos y sacarle buena distancia a Federico Febre que marcó 13 minutos y a Santino Pro (Norbridge) con 14,23 minutos. La carrera femenina de los 2000 metros también se la adjudicó Joana Rojas, en este caso estableciendo un tiempo de 8,49,6 minutos, dejando atrás a Justina Corea (Saint Matthew's) con 11,05,9 e Isabella Woodyatt (Saint Matthew's) con 11,39,00.

Saltos

La jornada se completó con las pruebas de saltos. En el Salto en Alto el ganador fue Santos Haritchet del Brick Towers con 5,56 metros y una leva ventaja sobre Benjamín Pajaro del Saint John's, que alcanzó los 5,48 metros y Bruno Diaco (Brick Towers) con 5,37 metros. La prueba femenina se la quedó la destacada Isabella Ferrando de TelViso con 4,78 metros. Más atrás culminaron Emma Hernández con 4,19 metros y Francisca Morando 4,17 metros.

En el Salto en Alto masculino los tres primeros puestos los ocuparon Sfilio con 1,55 metros, Diaco con la misma marca pero mayo cantidad de nulos, y Lasalle con 1,40 metros. Entre las chicas, el podio se completó con Pinedo con 1,35 metros, Belardi con igual registro y Haeverle con 1,30 metros.