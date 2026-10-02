En la pista ubicada en la vecina ciudad de General Rodríguez se desarrolló la Etapa Regional de Atletismo para personas con discapacidad (PCD) de los Juegos Bonaerenses, el certamen deportivo y cultural más relevante de la provincia de Buenos Aires.

La acción congregó a los campeones de los 10 distritos que integran la Región 6 y en ese marco de alta exigencia, los representantes de Pilar construyeron actuaciones de alto impacto. Tan bueno fue lo de los pilarenses que 22 de ellos se clasificaron a la Final Provincial de Mar del Plata.

“El Atletismo para personas con discapacidad es un estandarte del deporte de Pilar y año a año en los Juegos Bonaerenses, encuentran un espacio de enorme trascendencia. Es una alegría y un orgullo poder acompañarlos en certámenes como este", destacó el director general de Deportes, Fernando Trillo. Y sumó: “también es un gran motivo de orgullo que la mayoría de los clasificados son integrantes de nuestro Programa Municipal de Entrenamiento para Atletas PCD y Unificados por lo que también felicitamos a los profesores por el gran trabajo que realizan a diario”.

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El Programa Municipal de Entrenamiento para Atletas PCD es gratuito, depende de la dirección general de Deportes y el trabajo docente es llevado adelante por los profesores Jorge Suárez, Iván Mancini, Omar Leiva Miranda, Romina Heredia, Luján Quaranta y Marcelo Guerrero.

A Mardel

En la divisional que agrupó a los atletas con Parálisis Cerebral se clasificaron para representar a Pilar en Mar del Plata seis atletas. Uno de ellos fue Bautista Galván (categoría Sub 15 37), quien ganó en Salto en Largo con una marca de 1,74 metros, mientras que Tiziano Constante (Sub 15 37) venció en el Lanzamiento de Bala con 7,47 metros.

Lautaro Rota (Mayores de 16 años 37) se impuso en los 100 metros con una buena marca de 16,50 segundos, Jorge Rodríguez (Mayores de 16 años 35) fue el ganador en el Lanzamiento de Bala con un registro de 5,05 metros, Luna Radaelli Galarza (Mayores de 16 años 37) triunfó en Salto en Largo con 1,42 metros y Rosario Del Río (Mayores de 16 años 35) fue la mejor en lanzamiento de Bala con un disparo de 2,63 metros.

También hubo profusa actividad para los Atletas en Silla de Ruedas (Motores en Silla y PC 34) y también aquí hubo seis pilarenses que avanzaron a la Final Provincial. Bautista Fernández (Sub 15 T4( ganó en 100 metros con un tiempo de 50,32 segundos, Juanita Villaverde (Sub 15 T4) se quedó con los festejos en los 100 metros con 45,60 segundos, mientras que Emily Márquez (Sub 15 34( triunfó en el Lanzamiento de Bala con 1,34 metros.

A su turno, Leandro Cufré (Mayores de 16 años 34) se impuso en el Lanzamiento de Bala con 5,13 metros, Agustina Caligaris Bisio (Mayores de 16 años 34) fue la más veloz en los 100 metros con 24,71 segundos, en tanto Gisela Campos (Mayores de 16 años 54) triunfó en Lanzamiento de Bala con 1,55 metros.

Dos pilarenses lograron el título Regional y la clasificación a "La Feliz" en la divisional que agrupa a los atletas con Discapacidad Motora Ambulante. Se trata de Lucas Núñez Moyano (Mayores de 16 años 46), quien venció en el Lanzamiento de Bala con una marca de 4,34 metros y de Blanca Castillo (Mayores de 16 años 40), que también fue la mejor en Lanzamiento de Bala con un disparo de 3,61 metros.

En la categoría Discapacidad Intelectual la solitaria representante local será Valentina Morinigo (Mayores de 12 años Intelectual C), que resultó ganadora en la competencia de 80 metros con un crono de 15,60 segundos.

Finalmente, entre los atletas con Discapacidad Visual hubo siete coronaciones pilarenses. Por ejemplo, Axel Ayala (Sub 15 Visual 13) ganó en los 100 metros con un tiempo de 20,46 segundos, Alan Fernández (Sub 15 Visual 11) se impuso en Salto en Largo con 1,90 metros y Martín Fernández Detona (Mayores de 16 años Visual 12) triunfó en los 100 metros con 19,30 segundos.

Jorge Merlez (Mayores de 16 años Visual 12) se quedó con la victoria en Salto en Largo con 1,26 metros, Agustina Luna (Mayores de 16 años Visual 12) festejó el éxito en los 100 metros, Elba Martínez (Mayores de 16 años Visual 11) se quedó con el triunfo en Salto en Largo con 2,00 metros y Amanda Ríos (Mayores de 16 años Visual 12) finalizó al tope en el Lanzamiento de Bala con 5,02 metros.