A lo largo de dos extensas jornadas y en las instalaciones del Polideportivo Municipal de Pilar, se desarrolló la Etapa Local del Atletismo para Personas con Discapacidad (PCD) de los Juegos Bonaerenses, el certamen deportivo y cultural más importante de la provincia.

La actividad fue organizada por la dirección general de Deportes y tuvo una muy buena concurrencia de atletas representantes de diferentes instituciones educativas de todo el distrito y del Programa Municipal de Entrenamiento para Atletas con Discapacidad y Unificados.

Ellos animaron dos jornadas de alto nivel deportivo y de las que salieron los clasificados para la Etapa Regional que se desarrollará el 18 de septiembre en General Rodríguez.

“Fueron dos lindas jornadas, de encuentro y un muy buen nivel deportivo, tal como nos tienen acostumbrados nuestros atletas. Es una gran alegría cada vez más instituciones se sumen a esta competencia porque la enriquecen y los deportistas tienen una nueva posibilidad de hacer deporte y fortalecerse desde lo social”, destacó el director general de Deportes, Fernando Trillo.

Puede interesarte

Campeones

En la categoría Intelectual mayores de 17 años hubo acción en las dos ramas. Entre los varones, Braian Arias (Programa Municipal) ganó en Velocidad y Lanzamiento de Bala, mientras que Alexis Díaz lo hizo en Salto en Largo. Entre las damas, Karen López y Maia Mazzola, que son alumnas de la Escuela N° 502, vencieron en Velocidad y Salto en Largo, respectivamente. Además, Samira Alí triunfó en Lanzamiento de Bala.

En Intelectual Sub 15, las competencias masculinas fueron dominadas por Benjamín Candia (Escuela N° 502, ganó en Velocidad), Thian Burnengo (Escuela N° 502, venció en Salto en Largo) y Daniel Barrientos (Escuela N° 504, Lanzamiento de Bala). La rama femenina dejó las victorias de Carmela Bertolino (San Pablo, se impuso en Velocidad), Julia Soqueira (Escuela N° 502, Salto en Largo) y Génesis Carballo (San Pablo, Lanzamiento de Bala).

En la divisional Síndrome, los ganadores de la rama masculina fueron todos del Programa Municipal: Santiago Rebuffi (Velocidad), Ezequiel Fleitas (Salto en Largo) y Gabriel Schclenker (Bala). Por su parte, entre las damas, ganaron tres integrantes del CFI: Valentina Morinigo (Velocidad), Valentina Morinigo (Salto en Largo) y Damaris Ayala (Bala).

También hubo actividad para la categoría Motor Silla y PC mayores de 16 años. En Velocidad y Lanzamiento de Bala masculina los primeros fueron Santino Bossi (San Pablo) y Leandro Cufre (Programa Municipal), mientras que entre las chicas las mejores fueron Gisela Campos y Agustina Caligari, integrantes del Programa Municipal, tanto en Velocidad como en Bala.

En la Velocidad de la división Motor Silla y PC Sub 15 se impusieron Bautista Fernández (Escuela N° 502) y Juanita Villaverde (Escuela N° 504).

En Motor Ambulante Talla Baja Mayores de 16 años, Lucas Núñez Moyano (Escuela N° 502) ganó en Velocidad y Bala, en tanto Lautaro Rotta (Escuela N° 504) lo hizo en Salto en Largo. La rama femenina dejó como ganadoras de Blanca Castillo (Programa Municipal) y Yanina Palomino (CFI). En la misma categoría pero Sub 15, Tiziano Constante (Escuela N° 502) venció en Velocidad y Lanzamiento de Bala.

En la categoría Parálisis Cerebral (PC) 32, 35, 36 y 37 mayores de 16 años, los primeros de la carrera de velocidad fueron Theo Ferreyra (502), Thiago Arbona (502) y Jorge Rodríguez (Programa Municipal), en el Lanzamiento de Bala se impusieron Theo Ferreyra y Jorge Rodríguez, mientras que la prueba de Salto en Largo la dominó Thiago Arbona.

Entre las chicas, la prueba de Velocidad fue dominada por Marisol Quiroz Flores (CFI), Luna Radaelli (Programa Municipal), Rosario Del Río (Programa Municipal) y Giuliana Racitti (Escuela N° 504) En Bala las primeras fueron Marisol Quiros Flores y Rosario Del Río y en Salto en Largo venció Luna Radaelli.

En la misma divisional pero en Sub 15 solo hubo acción para la rama masculina y los ganadores fueron Bautista Galván (Escuela N° 502) en Velocidad y Salto en Largo y Sasha Salas en Lanzamiento de Bala.

Por último, en la categoría Visual Mayores de 16 años, los vencedores del cuadro masculino fueron: Ángel Ayala (Programa Municipal) y Martín Detona (Escuela 502) en Velocidad, Ángel Ayala y Jorge Merlez (Programa Municipal) en Lanzamiento de Bala y Merlez y Thiago Zárate (CFI) en Salto en Largo.

En el sector femenino las campeonas fueron Amanda Ríos y Agustina Luna en Velocidad, Ríos, Luna y Amanda Martínez en Lanzamiento de Bala y Elba Martínez en Salto en Largo. Todas las nombradas pertenecen al Programa Municipal.

En la divisional Visual Sub 15 solo hubo competencias para caballeros y Alan Fernández venció en Velocidad y Salto en Largo, en tanto Axel Ayala lo hizo en Lanzamiento de Bala. Los dos pertenecen al Programa Municipal.

Todos los campeones se clasificaron para representar a Pilar en la Etapa Regional, que se concretará el viernes 18 de septiembre en General Rodríguez. Allí competirán con los ganadores de los otros nueve distritos que integran la Región 6: Exaltación de la Cruz, General Rodríguez, Luján, Mercedes, Suipacha, Chivilcoy, San Andrés de Giles, San Antonio de Areco y Carmen de Areco.