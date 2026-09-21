En las instalaciones del Club El Frontón de San Andrés de Giles se desarrolló la Etapa Regional de Atletismo de los Juegos Bonaerenses, el certamen deportivo y cultural más relevante de la provincia de Buenos Aires. Y una vez más, el atletismo de Pilar exhibió buena parte de todo su potencial, materializando muy buenos resultados.

La acción congregó a los campeones de cada prueba de cada categoría de cada uno de los 10 distritos que integra la Región 6 del certamen, mostrando un más que interesante nivel deportivo.

En ese escenario los representantes de Pilar tuvieron un papel notable, clasificando 12 de ellos a la Final Provincial de Mar del Plata, que se llevará a cabo del 19 al 23 de octubre.

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“Como es habitual, fue una jornada muy entretenida y extensa, que sirvió de encuentro para nuestros chicos con sus pares de los otros municipios de la región. Ya a la hora de salir a escena, lo hicieron de la mejor manera, con entusiasmo, compromiso, pasión y mucho talento. Felicitamos a todos los chicos y chicas que nos representaron y queremos desearles toda la suerte a los 12 que avanzaron a Mar del Plata, donde llevarán la bandera de Pilar”, remarcó el director general de Deportes, Fernando Trillo.

Además, como había sucedido durante la instancia local, el responsable de la oficina deportiva local destacó “la muy buena, en número y en calidad, participación de una cada vez más importante cantidad de escuelas públicas y privadas, quienes han vuelto a confiar y participar de los Juegos”.

En 2025, el Atletismo de Pilar tuvo un número similar de representantes en Mar del Plata y en una muy buena performance, sumó cinco medallas de plata en “La Feliz". Los que se subieron al podio fueron Isabella Ferrando, Elina Donnewald, Morena Arpires, Lucila Stuven y Felicitas Juri Leroux.

A Mardel

Como viene ocurriendo en las últimas temporadas, los equipos de Pilar y General Rodríguez dominaron la actividad en la Etapa Regional, aunque también hubo festejos de otros distritos como por ejemplo el ascendente Giles. Y el nivel general de la competencia fue muy interesante.

En la categoría Sub 14 Libre, tres atletas pilarenses se clasificaron para dar pelea entre los mejores de la provincia en Mar del Plata. Una de ellas es Matilde Beunza, que es alumna de la Colegio Santa María y se coronó en los 80 metros, la imitó Clara Jáuregui, de la Escuela de Atletismo TelViso, que se impuso en los 1200 metros, mientras que Felipe Brunengo, del Santa María, triunfó en el Salto en Largo y tendrá una nueva experiencia en "La Feliz".

En la modalidad Sub 14 Escolar avanzó Guillermina Dariozi, que concurre al Colegio Brick Towers y fue la más veloz en los 80 metros.

La acción de la categoría Sub 16 dejó tres motivos de festejos para la delegación de nuestro distrito. Uno de ellos lo materializó Isabella Ferrando, que representa a TelViso, fue medallista de plata en los últimos Bonaerenses y viene de consagrarse subcampeona nacional de Salto en Largo. En Mar del Plata competirá en es aprueba y es gran candidata al podio.

También de TelViso tendrá su primera vez en Mar del Plata la joven Valentina Feminella, quien se erigió en la mejor de la Región en los 300 metros, en tanto también se consagró campeón y estará en "La Feliz" el prometedor Gianluca Chionetti, quien nos representará en la prueba de Lanzamiento de Disco.

Gianluca es hijo de Pablo Chionetti, quien en 1994 fue el primer pilarense en ganar una medalla de oro en la historia de los Bonaerenses y hoy es uno de los docentes de la Escuela Municipal de Atletismo.

Por último, en la categoría Sub 18 el atletismo de Pilar tendrá cinco exponentes. Una de ellas será la medallista 2025 Lucila Stuven, que es alumna del Colegio Los Robles, está debutando en una nueva divisional y dará pelea en los 100 metros con vallas.

Ernestina Allesandrini, del Colegio Saint Matthew's, avanzó en el Lanzamiento de Disco, en tanto Santiago Catelli, alumno del Colegio Saint John's, se consagró en los 1500 metros.

La delegación de Pilar se completará con dos integrantes de la Escuela Municipal de Atletismo. Uno de ellos es Nicanor Álvarez, que viene de ser bronce en el Decatlón del Nacional U18 y participará en el Lanzamiento de Bala, y el otro es Mateo Ivaldi, quien fue el mejor de la Región en el Lanzamiento de Disco.

