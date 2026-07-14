Avanza la Etapa Local de los Juegos Bonaerenses y se va completando el casillero de las actividades iniciales de la edición 2026 del certamen deportivo y cultural más importante de la provincia.

Y en ese sentido, en las instalaciones del Club Municipal Peruzzotti se desarrolló el certamen de Ajedrez, una disciplina que tradicionalmente le ha reportado muy buenas actuaciones y múltiples medallas a la representación de Pilar.

“Cada jornada de los Juegos Bonaerenses es una verdadera fiesta y la Etapa Local del Ajedrez no fue la excepción. El ajedrez es siempre una de las disciplinas con mayor cantidad de inscriptos y siempre es un gusto grande destacar que buena parte de los participantes son alumnos de nuestra Escuela Municipal de Ajedrez. Todos pudieron disfrutar del día, darse el gusto de competir y mostraron un muy buen nivel de juego”, remarcó el director general de Deportes, Fernando Trillo.

Puede interesarte

Ya desde el año pasado, el ajedrez de Pilar está transitando una renovación integral de nombres y apellidos ligados a la disciplina, años de transición que de todos modos siempre entregan muy buenos resultados. En ese sentido, recordamos que el ajedrez es una de las disciplinas que mayor cantidad de medallas le ha entregado a Pilar en las finales provinciales de Mar del Plata.

“Este año hubo casi un centenar de jugadores anotados y para nosotros, también es muy importante recalcar que participaron chicos de todas las sedes de la Escuela Municipal de Ajedrez”, remarcó el Maestro Boris Papez, uno de los docentes de ese espacio gratuito que depende de la dirección general de Deportes.

En la categoría Sub 14, la victoria quedó en poder de Leonardo Espíndola entre los varones y de Pamela Ticona en la rama femenina. Ellos dos lograron sus primeros títulos locales e irán a su primera experiencia regional.

Al mismo tiempo, en la divisional Sub 16 se coronaron Santiago Ríos y Diana Carmona Aracapi, otros dos ajedrecistas que materializaron su primer éxito local en los Bonaerenses.

En la acción de la categoría Sub 18 consiguieron el título y el pasaje a la próxima fase Leandro Frías y Lara Lacey, mientras que en la modalidad Libre de esta división la ganadora fue Luana García López, que repitió el éxito del año pasado.

Finalmente, en la división que agrupó a los Adultos Mayores se reiteró la consagración del vecino Héctor Facino, quien consiguió su tercer título en fila.

Todos los ganadores se hicieron de un lugar para representar a Pilar en la Etapa Regional, en la que deberán medirse con los campeones de los otros nueve distritos que integran la Región 6: Exaltación de la Cruz, General Rodríguez, Luján, Mercedes, Suipacha, Chivilcoy, San Andrés de Giles, Carmen de Areco y San Antonio de Areco. De allí saldrán los clasificados a la Final Provincial de Mar del Plata.