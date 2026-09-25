Con el final de septiembre, la Etapa Regional de los Juegos Bonaerenses está transitando sus últimas jornadas y en las últimas horas se desarrolló la competencia de Acuatlón, que definió los clasificados a la Final Provincial de Mar de Plata

La acción se desarrolló en la vecina ciudad de General Rodríguez y reunió a todos los ganadores de la Región 6, integrada por los distritos de Exaltación de la Cruz, General Rodríguez, Luján, Mercedes, Suipacha, Chivilcoy, San Andrés de Giles, Carmen de Areco y San Antonio de Areco.

Y en ese marco de alta exigencia, tres representantes de Pilar ganaron sus respectivas categorías y firmaron su boleto a Mar del Plata, en lo que representará la vuelta del Acuatlón pilarense a la Final Provincial.

“Finalmente se pudo desarrollar la competencia de Acuatlón y fue una muy buena jornada en la que nuestros representantes demostraron un gran nivel. Tanto que tres de ellos se impusieron y viajarán a la Final en Mar del Plata”, destacó el director general de Deportes, Fernando Trillo.

El Acuatlón es una disciplina que le ha entregado muy buenos resultados y hasta medallas a Pilar en los Juegos Bonaerenses aunque en las últimas temporadas no hubo exponentes locales en “La Feliz”.

Esta disciplina no es otra cosa que la combinación de dos disciplinas: natación y pedestrismo y las distancias en cada una de ellas depende de la edad de los deportistas.

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En General Rodríguez, Pilar dominó por completo la rama femenina, clasificando a su representante en cada una de las categorías en que se divide el programa. Y todas ellas son integrantes de la escuela Ando Nadando.

En la divisional Sub 14 femenino, las atletas debieron cubrir 00 metros de natación y 1000 metros de pedestrismo y se impuso la pilarense Amanda Guerrero Carmona, quien tendrá su primera experiencia en la Final Provincial.

En el Sub 16 femenino, la exigencia fue mayor ya que las deportistas tuvieron que afrontar una exigencia de 400 metros de natación y otros 3000 metros de pedestrismo, y allí venció la joven Joana Rojas.

El cuadro de pilarenses clasificadas a Mar del Plata se completó con Manuela Seminaro, quien volverá a una Final Provincial, ahora dentro de la categoría Sub 18. También en esta divisional, hubo que completar 400 metros de natación y 3000 de pedestrismo.

Sin Fútbol-Tenis

La Etapa Regional del Fútbol-Tenis se llevó a cabo en Carmen de Areco y esta vez no hubo fortuna para los representantes de Pilar.

En rigor, por diferentes razones, se terminó presentando solo una pareja de nuestro distrito, la integrada por Benjamín Britos y Dylan Villalba, quienes dieron pelea en la categoría Sub 18. Los chicos jugaron un buen partido frente a Chivilcoy pero acabaron perdiendo 2 sets a 0 y quedando eliminados.