Como ya es una saludable costumbre, el Hockey de Pilar atravesó con éxito la Etapa Regional de los Juegos Bonaerenses y dos equipos de nuestro distrito quedaron a solo una victoria de clasificarse a la Final Provincial del certamen deportivo y cultural más relevante de la provincia.

La acción se desarrolló en predios de Chivilcoy y Luján y congregó a los campeones de los 10 distritos que integran la Región 6 de la competencia. Todos los ganadores de esta fase, se hicieron de un lugar en la Etapa Inter Regional, que es el último filtro previo a Mar del Plata y se concretará entre el miércoles 9 y jueves 10 de septiembre en San Pedro.

Pilar se coronó campeón por duplicado. Las chicas de la Deportiva Francesa se consagraron en la categoría Sub 16 femenino, mientras que el equipo masculino del Club Municipal Del Viso consiguió el título en la divisional Sub 18.

"Es una gran alegría el muy buen nivel que demostraron nuestros chicos y chicas en la Etapa Regional de Hockey. Estamos muy contentos porque también en esta disciplina nos representaron equipos de nuestros Clubes Municipales, escuelas estatales y clubes de gran tradición en nuestro distrito, todos pujando por dejar bien alto el nombre y el escudo de Pilar", destacó el director general de Deportes, Fernando Trillo.

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Al Inter

Los primeros en coronarse fueron los muchachos del Sub 18 Masculino Libre del Club Municipal Del Viso, quienes vieron acción en la cancha sintética del Luján Rugby Club y emocionaron con su festejo y el pase a la próxima instancia.

Con el detalle de haber jugado todos sus partidos en inferioridad numérica, Pilar le ganó primero a Suipacha por un contundente 3 a 0, luego a San Antonio de Areco por un más holgado 4 a 0 y en la final se cargaron a Luján por idéntico marcador para ser los mejores de la región.

El equipo dirigido por Zoe Cuello formó con Leandro Lescano, Joaquín García, Gianluka Meza Días, Leonardo Escobar, Isaías Benedetti, Ezequías Barrios, Agustín González, Ian Villalobos y Juan Bautista Cortez.

Un día más tarde pero en Chivilcoy, las que celebraron fueron las chicas de la Asociación Deportiva Francesa en la categoría Sub 16. Ellas también mostraron un alto nivel deportivo a lo largo de toda la jornada y ganaron con suficiencia y autoridad.

En las rondas preliminares, las dirigidas por Tobías Potenza le ganaron a Mercedes y a General Rodríguez, mientras que en la final doblegaron a Suipacha por 3 a 0 y dieron la vuelta olímpica.

El conjunto estuvo conformado por Catalina Andersen, Clara Camiletti, Felicitas Cardozo, Victoria Casalinuovo, Jazmín Chenlo, Zoe Chichel Miña, Antonieta Ronchetti, Justina Gualdoni, Sofía Larralde, Mora López Escriva Alonso, Juana Villegas, Catalina Moricz, Trinidad Pejito, Tiziana Rachid, Faustina Santoro y Milagros Segovia.

Los otros dos elencos que representaron a Pilar dejaron muy buenas sensaciones pero no logran cristalizar el objetivo de pasar de ronda. En el Sub 14 femenino, la escuadra de la Escuela N° 12 de Zelaya perdió 2 a 0 con Porteño de General Rodríguez, mientras que el Sub 18 femenino de la Deportiva Francesa empató 0 a 0 con Luján y cayó por penales.