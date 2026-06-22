Juan Arias es de Pilar, tiene 14 años, ataja en la 8ª división del Club San Miguel de Los Polvorines y fue invitado por el Club Deportivo Atlético Real Bogotá FC para participar en una gira de pruebas en la capital colombiana entre el 21 y el 31 de julio.

El único obstáculo son los pasajes: la familia necesita juntar cerca de 3 millones de pesos para que Juan y su hermano de 22 años puedan viajar.

El contacto con el club colombiano se dio en San Miguel. Representantes de Atlético Real Bogotá —que mantiene un programa de intercambio con el club de Los Polvorines— asistieron a sus partidos, lo vieron atajar y lo seleccionaron para la gira.

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Juan debe abonar unos USD 360 para afrontar ítems como hospedaje y comida, y al mismo tiempo asumir el costo de los pasajes aéreos para dos personas, ya que al ser menor de edad, debe viajar acompañado.

Diez años en el arco

Claudia Campos, mamá de Juan, contó en diálogo con Pilar de Todos que su hijo empezó a atajar a los 4 años en el Club Solares del Norte de Lagomarsino, el club de barrio donde toda la familia está involucrada.

Aunque hoy compite en San Miguel, nunca dejó Solares del Norte. La elección del puesto tiene historia: uno de sus hermanos mayores también de arquero, y Juan los tomó como referencia desde chico.

Además, es fanático del Emiliano "El Dibu" Martínez, arquero de la Selección Argentina de Fútbol, e investiga técnicas de arqueros de manera habitual.

“También juega de 9, pero siempre le gustó más el arco. Está todo el tiempo viendo a los grandes arqueros, analizando cómo entrenan, qué técnicas usa”, señaló Claudia en referencia a la dedicación de su hijo por quedarse bajo los tres palos.

Juan vive en la calle San Salvador de Lagomarsino, es uno de seis hermanos y cursa en la Escuela Secundaria N° 37. La gira coincide con el receso invernal, lo que le permitiría viajar sin perder clases.

Lo que falta y cómo se está juntando

La familia ya puso en marcha una campaña solidaria con rifas, sorteos y donaciones. El 9 de julio organizan un bingo en el Club Solares del Norte, con premios aportados por vecinos para reducir los costos.

Claudia reconoció que todavía están lejos de la cifra necesaria, por lo que buscan la ayuda de la comunidad para que Juan pueda afrontar este desafío.

“Algo de dinero se ha reunido, pero aún no alcanza. Por eso estamos haciendo rifas, el bingo y la campaña solidaria”, añadió.

Cómo colaborar

Alias: todosx.juanito

A nombre de Arias, Juan Pablo Nicolás – Cuenta de Naranja X

Contacto: Claudia Campos — 11 7161 9347