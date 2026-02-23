La Copa “Municipalidad de Pilar” de Hockey tiene nuevas dueñas. Es que el equipo de la Sociedad Hebraica Argentina (SHA) se coronó campeón y guardará el trofeo durante el próximo año.

La 5° edición del certamen organizado por la Comuna a través de la dirección general de Deportes se desarrolló en las instalaciones del Club Cerro Pilar y fue animada por los equipos femeninos de Mayores de seis instituciones locales que se encuentran afiliadas a las Asociación Amateur de Hockey de Buenos Aires (AAHBA).

Ante una muy buena presencia de público a lo largo de toda la jornada, Hebraica ganó su zona invicto y en la final dio cuenta de Champagnat por 2 a 0 para adjudicarse este trofeo por primera vez.

Los otros participantes fueron Cerro Pilar, San Patricio, Los Pinos y Atlético Pilar, que pese a haber firmado su incorporación a la AAHBA hace pocas semanas, mostró buen nivel y sorprendió a más de uno.

La jornada contó con la presencia del intendente Federico Achával, quien disfrutó de algunos partidos, conversó con jugadoras y el público y realizó una recorrida por las instalaciones del club anfitrión.

“Estamos contentos y orgullosos por esta gran jornada de hockey que significó la Copa “Municipalidad de Pilar”. Disfrutamos de una jornada de encuentro y muy buen nivel deportivo en un escenario de primer nivel”, destacó el director general de Deportes, Fernando Trillo.

El funcionario agradeció “la presencia y permanente acompañamiento del intendente Federico Achával, la disposición de toda la gente de Cerro Pilar para albergar el certamen y el compromiso de los seis clubes que fueron parte del torneo”.

El torneo

El torneo fue dividido en dos zonas de tres equipos cada uno, que se midieron todos contra todos en partidos que extendieron por 30 minutos (15 minutos por tiempo).

La Zona “A” fue dominada por Champagnat, que en su primera presentación derrotó a San Patricio por 1 a 0 y luego venció a Atlético por 4 a 1. En el otro compromiso del grupo, San Patricio debió extremarse para derrotar a la novel formación de Atlético (este año se afilió a la AAHBA) por 1 a 0.

Por su parte, en la Zona “B” el primer puesto se lo quedó Hebraica. En el estreno, las azules superaron a Cerro Pilar sobre el final y por 2 a 1 y luego, en el compromiso que cerró la fase inicial, batió a Los Pinos por 3 a 1. En el otro choque de la zona, Cerro se impuso sobre Los Pinos por 3 a 1.

De esta forma, los ganadores de ambas zonas se clasificaron para la final, en la que Hebraica derrotó a Champagnat por 2 a 0 en un duelo de muy buen nivel deportivo. SHA sacó ventajas en el inicio con un tanto de Renata Dinner y lo liquidó sobre el final con la aparición goleadora de Sofía Bez.

El plantel campeón, que recibió la copa de manos de Fernando Trillo, lo conformaron Aixa Martín Roldan, Emilio Borenstein, Morena Levy, Agustina Fridman, Jazmín Wauters, Larissa Barreto, Lola Martínez, Florencia Altman, Juanita Di Faccio, Julieta Faimboim, Daniela Finkelstein, Delfina Vijnovky, Marina Kleiner, Natalia Del Frari Crespo, Julieta Bez, Sofia Bez, Renata Dinner, Micaela Werbin, Israel Setton, Lucía Jusid y Larissa Barreto, que fue elegida por los árbitros como la mejor jugadora del torneo. El técnico es Leandro Pucciarelli y el asistente Franco Pimentel.

Las escuadras que acabaron segundas en sus grupos se midieron por el tercer puesto y Cerro Pilar se quedó con el escalón más bajo del podio al batir a San Patricio por un ajustado 1 a 0. Además, los elencos que fueron terceros en sus zonas se enfrentaron por el 5° puesto y Los Pinos doblegó a Atlético por 3 a 0.

Completando la jornada, también se disputaron dos partidos amistosos. En un de ellos, el equipo de Muni Pilar se midió con la Intermedia de Cerro Pilar, que también salió a la cancha para jugar con la Intermedia de Hebraica

Historial

La Copa “Municipalidad de Pilar” se volvió a jugar luego de 12 años, ya que la última edición databa de 2014. La primera vez, en 2011, el campeón fue San Patricio, que repitió consagraciones en 2012 y 2013, en tanto la edición de 2014 se la quedó la Deportiva Francesa.