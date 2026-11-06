Por la 12° fecha del torneo Clausura de la Primera “E” de la Federación Metropolitana de Balonmano (Femebal), las divisiones inferiores masculinas de la Escuela Municipal de Handball disfrutaron de otra gran jornada en términos de resultados.

En el Microestadio Municipal “Ricardo Rusticucci”, los pilarenses recibieron a Estrella del Sur de Alejandro Korn y ganaron en Menores, Cadetes y Juveniles. Además, los Infantiles y los Juniors se quedaron con los puntos sin la necesidad de salir a la cancha.

Con esta buena cosecha, Muni Pilar llegó a los 407 puntos y se mantiene 4° en la tabla general, con buenas perspectivas de pugnar por un ascenso. Los tres primeros son IDJ San Martín con 456 unidades, Las Heras con 442 y Vicente López con 411.

La jornada se abrió con el duelo de la categoría Menores, en el que Muni Pilar sacó rápidas ventajas, llegó al entretiempo venciendo 11 a 9 y acabó triunfando por 22 a 18 para trepar al 10° lugar de la tabla de posiciones con 27 unidades. El líder es IDJ San Martin con 42.

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Juan Simón Rodríguez Eder fue el artillero local con 8 tantos y el resto del equipo formó con Mateo Frías Pérez (5), Santino Carro (3), Agustín Delicia (3), Benicio Díaz (1), Dilan Yegro Ramírez (1), Dylan Arreigada (1), Ciro Roldán Bottani, Guillermo López, Bruno Díaz Fernández, Juan Francisco Reyes Sedeño, Tomás Ortiz, Felipe Carrizo y Santino Rodríguez.

Los Cadetes también afrontaron un primer tiempo de equilibrio (11-9) pero en el complemento ajustaron ciertos detalles, retomaron su mejor versión y terminaron cantando victoria con holgura: 28 a 21.

Vladimir Dobrovolsky convirtió 9 goles y fue el ariete ofensivo de los dirigidos por Maximiliano Almirón, que también tuvieron en cancha a Valentín Riveros (6), Joaquín Domínguez Acosta (5), Franco Parra Albarracín (4), Benicio Díaz (2), Juan Francisco Rodríguez Eder (2), Lucas González, Juan Simón Rodríguez Eder, Valentín Galeano Díaz, Tomás Basiak, Bruno Díaz Fernández, Thiago Koch Vallejos, Mateo Frías Pérez, Constantino Sassela Vico y Felipe Urcola.

En esta categoría Las Heras manda con 42 puntos y Muni Pilar es 10° con 29 unidades.

La jornada se completó con el éxito de los Juveniles, que mostraron gran parte de sus virtudes y despacharon a Estrella del Sur por 26 a 19 para seguir cerca de la cima. Muni Pilar es 4° con 35 puntos a solo dos de los líderes IDJ San Martín y Don Bosco Uribelarrea.

Los dirigidos por Braian Vergara formaron con Vladimir Dobrovolsky (6), Juan Cruz Giménez Correa (6), Lucas Sosa, Miqueas Valdez, Joaquín Tebes (2), Valentín Riveros (2), Joaquín Rogers Ford (1), Joaquín Giménez Correa (1), Eduardo Fernández, Joaquín Domínguez Acosta y Felipe Díaz.

Los Infantiles y los Juniors ganaron los puntos por la no presentación de su rival. Los Infantiles lideran junto a Vicente López con 39 puntos, mientras que los Juniors son 7° con 31.

Por la próxima fecha, los pilarenses visitarán este sábado 7 al siempre duro Vicente López, en un duelo clave especialmente por la tabla general.