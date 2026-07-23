Las inferiores masculinas de la Escuela Municipal de Handball cerraron un gran torneo Apertura en la Primera “E” de la Federación Metropolitana de Balonmano (Femebal).

Es que sumaron su primer título en la condición de Federados gracias a la conquista de los Infantiles y además fueron segundos en la tabla general, empezando a ilusionar con la chance de ascenso al final de la temporada.

En el último fin de semana de acción del Apertura fue de mucha actividad para los locales, que recibieron a Las Heras y a Villa Giambruno con muy buenos resultados.

Los Infantiles vencieron a Las Heras 16-11 y le ganaron los puntos a Giambruno para ser campeones del Apertura, en tanto los Menores cedieron ante Las Heras 22-16 y se llevaron los puntos ante Giambruno.

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El equipo de Cadetes empató en 20 con Las Heras y batió a Villa Giambruno 35 a 26, los Juveniles superaron a Las Heras 24 a 18 y a Giambruno 35 a 12, mientras que los Juniors le ganaron a Las Heras 35 a 28 y el sábado a Giambruno 44 a 33.

Con estos resultados, Muni Pilar sumó 235 puntos y terminó segundo en la tabla general, solo por detrás de Instituto Don José de San Martín de San Migue que acumuló 254 unidades.

Campeones

Los Infantiles ya se habían consagrado campeones en la fecha anterior, pero pudieron celebrar la conquista frente a los suyos en el duelo ante el escolta Las Heras. Pese a la complejidad del encuentro, los dirigidos por Maximiliano Almirón lo destrabaron con autoridad y acabaron venciendo por 16 a 11.

El combinado local, que 48 horas después le ganó los puntos a Villa Giambruno, estuvo compuesto por Agustín Delicia (9), Ian Rodríguez, Ciro Roldán Bottani (3), Felipe Domínguez Acosta (1), Franco Sánchez, Ciro Leichtveist, Dante Srsen Berges (1), Ramiro Guerrera y Santino Rodríguez (1).

De esta forma, Muni Pilar se coronó campeón con 51 puntos, mientras que Vicente López y Las Heras fueron escoltas con 46. Los pilarenses cerraron una notable campaña con 17 triunfos en igual cantidad de presentaciones, acumulando 145 goles a favor y 78 en contra.

El resto

Los Cadetes redondearon una campana formidable y con dos triunfos en un par de días quedaron segundos en la tabla al sumar 45 puntos y quedar a solo 3 del campeón, Las Heras.

Precisamente, ante Las Heras, los dirigidos por Almirón consiguieron un valioso empate en 20 goles por bando. Ese día se lucieron Vladimir Dobrovolsky (9), Juan Francisco Rodríguez Eder (4) y Joaquín Domínguez Acosta (4). Pilar perdía por 3 goles a menos de 3 minutos y lo empató de arremetida.

En la fecha final, Muni Pilar venció a Villa Giambruno por 35 a 26 y sus goleadores fueron Dobrovolsky (11), Domínguez Acosta (7) y Juan Simón Rodríguez Eder (5).

También fue de alto nivel el torneo jugado por los Juveniles, que se proclamaron subcampeones. Reunieron 47 puntos y acabaron solo por detrás de IDJ San Martín, que totalizó 49.

Primero, Muni Pilar doblegó a Las Heras 24 a 18 con las figuras de Miqueas Valdez (6), Dobrovolsky (6) y Juan Simón rodríguez Eder (5), y luego se cargó a Villa Giambruno por 35 a 12. Ese día brillaron Valdez (6), Joaquín Domínguez Acosta (6) y Lucas Sosa (6)

El equipo de Juniors, orientado por Braian Vergara, cerró el Apertura con dos valiosos éxitos. Ante Las Heras se impuso por 35 a 28 con las grandes performances de Lautaro Ramos (13), Diego Roldán (5), Juan Cruz Lomazzo (2) y Mateo Paturlanne (2), y frente a Villa Giambruno fue 44 a 33 con las estupendas faenas de Ramos (13), Roldán (6), Valdez (5) y Lomazzo (5).

San Fernando y SAPA de Marcos Paz lideraron con 47 puntos y Muni Pilar acabó 4° con 41.

Finalmente, los Menores cayeron frente a Las Heras 22 a 16 pese a los 6 tantos de Santino Carro, que fue el goleador pilarense. Dos días después, el equipo local le ganó los puntos a Giambruno.

Don Bosco Handball Uribelarrea se coronó campeón con 51 puntos y Muni Pilar fue 9° con 35.