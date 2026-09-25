El equipo masculino de Mayores de la Escuela Municipal de Handball sumó un valioso triunfo como local de Ituzaingó, en encuentro correspondiente a la 7° fecha del torneo Clausura de la Tercera división de la Federación Metropolitana de Balonmano (Femebal).

Los dirigidos por Daniel Rotela recibieron en el Microestadio Municipal "Ricardo Rusticucci" al conjunto verde y le ganaron por 30 a 23, para volver a meterse entre los mejores ocho de la zona.

El encuentro fue muy parejo durante el primer tiempo, tanto que al descanso llegaron con leve ventaja local de 15 a 14. Pero la historia fue diferente en el complemento, Pilar supo sacar distancias en el momento clave y terminó venciendo con autoridad y justicia.

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Esteban Zalazar, con 7 tantos, fue el máximo goleador pilarense. El plantel se completó con Francisco Saune (6), Diego Roldán (5), Lautaro Ramos (4), Braian Vergara (3), Joaquín Giménez Correa (3), Facundo Roldán (2), Maximiliano Córdoba, Facundo Inofre, Mateo Paturlanne, Víctor Martínez, Juan Cruz Giménez Correa, Martín Mastinu, Felipe Díaz, Gonzalo Ferreyra de la Cruz y Eduardo Fernández.

La zona es liderada por Vicente López y Lanús con 19 puntos, en tanto Muni Pilar ahora es 7° con 15 unidades. La próxima presentación de los caballeros será el domingo 27 desde las 18 como visitante del Deportivo Morón, que se ubica 9° con 14 puntos.

Damas

También fue de festejos el fin de semana para el equipo femenino de Mayores de la Escuela Municipal de Handball, que por la 7° fecha del Clausura de la Cuarta división, le ganó como visitante a FEINCO por 20 a 19.

Las artilleras de Muni Pilar fueron Josefina Galeano y Camila Duhau, quienes convirtieron 6 y 5 tantos, respectivamente (5), Iara Torres (4), Débora Acosta (2), Jacqueline Falcón (2), Victoria Husulak (1), Yamila Conte, Delfina Bravo, Paloma Pruden Bañak, Julieta Delaloye, Érica Cano y Violeta Gatica.

Ituzaingó manda con 24 puntos y los escoltas son Laferrere y Círculo General Belgrano con 21. Muni Pilar asoma 9° con 15 unidades y en la próxima se presentará el sábado 26 a las 16.15 como local de Argentinos Juniors, que es 5° con 19 unidades.