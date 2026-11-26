El equipo masculino de Mayores de la Escuela Municipal de Handball metió dos victorias en 48 horas y se clasificó al Súper 8 de la Tercera división de la Federación Metropolitana de Balonmano (Femebal).

Los dirigidos por Daniel Rotela vencieron consecutivamente a Universidad Nacional de La Matanza (UNLAM) y Tres de Febrero en las últimas dos fechas del torneo Clausura, finalizaron 6° en la tabla de posiciones y avanzaron a ese calificado mini torneo al que acceden los ocho mejores de la tabla.

Por la 14° y anteúltima fecha, los pilarenses recibieron en el Microestadio Municipal “Ricardo Rusticucci” a UNLAM y en un partido tan intenso como equilibrado, se terminaron imponiendo por 26 a 24.

El goleador local fue Braian Vergara, quien anotó 7 tantos. También e destacaron en la faceta goleadora Lautaro Ramos (6) y Francisco Saune (5). Las otras conquistas fueron obra de Diego Roldán (3), Joaquín Giménez Correa (2), Facundo Roldán (2) y Martín Mastinu (1). El plantel se completó con Eduardo Fernández, Maximiliano Córdoba, Facundo Inofre, Joaquín Rogers Ford, Gonzalo Ferreyra de la Cruz y Mateo Paturlanne.

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Un par de días después, por la 15° y última jornada del Clausura, Muni Pilar visitó la difícil cancha de Tres de Febrero y se impuso por 31 a 21 para rubricar su acceso al Súper 8.

Los dirigidos por Daniel Rotela sacaron diferencias en el primer tiempo (17-12) y lejos estuvieron de sacar el pie del acelerador durante el complemento para agrandar la brecha y celebrar la victoria.

En este caso, el artillero fue Francisco Saune, quien resultó imparable para los defensores rivales y conquistó 12 goles. Los otros tantos fueron obra de Braian Vergara (6), Joaquín Giménez Correa (6), Lautaro Ramos (3), Juan Cruz Giménez Correa (2), Facundo Inofre (2). También saltaron a la cancha Eduardo Fernández, Maximiliano Córdoba, Mateo Paturlanne, Joaquín Rogers Ford, Martín Mastinu, Gonzalo Ferreyra de la Cruz y Santiago Morelllo.

Con estos resultados, Muni Pilar trepó finalmente al 6° lugar de la tabla de posiciones con 32 puntos. Antes que nuestros representantes acabaron Lanús con 40, Palermo sumó 37, SAPA acumuló 36 y Vicente López y SAG de Los Polvorines, que terminaron con 35. Los clasificados al Súper 8 se completaron con Banfield (32) y Muñiz (31).

Damas

Pese a quedar libres en las última fecha del torneo femenino de Mayores de la Cuarta división, el equipo de Muni Pilar también consiguió el objetivo de ingresar al Súper 8.

Las pilarenses acabaron el torneo Clausura con 35 puntos y se ubicaron en la 6° colocación. Los otros site pasajeros del Súper 8 serán Ituzaingó (42), Lafererre (40), Palermo (38), Círculo General Belgrano (37), Talleres (36), FEINCO (35) y Argentinos Juniors (34).