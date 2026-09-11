El equipo masculino de Mayores de la Escuela Municipal de Handball afirmó su buen arranque en el torneo Clausura de la Tercera división de la Federación Metropolitana de Balonmano (Femebal).

Es que haciendo las veces de local en el Microestadio Municipal "Ricardo Rusticucci" derrotó al siempre complicado Muñiz por 23 a 21, en duelo correspondiente a la 5° fecha del segundo certamen de la temporada.

En la previa, el compromiso asomaba como un mano a mano entre dos equipos que se creen rivales directos por un lugar entre los primeros ocho de la competencia. Y fue un gran partido.

En ese contexto, los dirigidos por Daniel Rotela siempre estuvieron arriba en el marcador, se fueron al descanso en ganancia por 9 a 7 y durante el complemento, supieron bancar la reacción visitante para culminar apuntándose un triunfo que puede resultar vital.

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El goleador pilarense fue Braian Vergara, autor de 9 goles, mientras que otro destacado en el aspecto ofensivo fue Francisco Saune, quien colaboró con otros 7 tantos. El plantel se completó con Lautaro Ramos (1), Esteban Zalazar (1), Diego Roldán (1), Mateo Paturlanne (1), Walter Carrizo (2), Eduardo Fernández, Maximiliano Córdoba, Facundo Inofre, Facundo Roldán, Víctor Martínez, Joaquín Giménez Correa, Martín Mastinu y Gonzalo Ferreyra de la Cruz.

Tras esta fecha, Muni Pilar llegó a los 11 puntos y se mantiene 6°, cerca de los líderes Lanús y Vicente López, quienes lideran con 15 unidades.

La próxima presentación de los caballeros de Muni Pilar está pautada para este domingo 13 desde las 18 y como visitante de la Sociedad Alemana de Gimnasia de Los Polvorines.

Damas

Por su parte, el equipo femenino de Mayores de Muni Pilar enfrentó a Vicente López y sufrió la contundencia de Vilo, que le terminó ganando por un holgado 35 a 23. El pleito fue válido por 5° fecha del torneo Clausura de la Primera "F" de Femebal

La artillera pilarense fue Victoria Lafont con 6 tantos y también saltaron a la cancha Érica Cano (3), Paloma Pruden Bañak (4), Débora Acosta (4), Camila Duhau (2), Victoria Husulak (4), Yamila Conte, Julieta Delaloye, Iara Torres, Violeta Gatica, Delfina Bravo y Jaqueline Falcón.

En esta zona se mantienen liderando Argentinos Juniors y FEINCO con 16 puntos y Muni Pilar es 9° con 11 puntos. Por la 6° fecha, las dirigidas por Martín Umbert serán local de Círculo General Belgrano. El partido irá el sábado 12 a la 18.

Inferiores

Entresemana y adelantando actividad, las categorías más grandes de las divisiones inferiores femeninas de Muni Pilar visitaron a Comunicaciones y se trajeron dos valiosas victorias.

Las Juveniles consiguieron un triunfazo por 29 a 18 y mantienen el paso ideal, liderando junto a Vicente López y AACF Quilmes. Las más destacadas fueron Candela Delicia, autora de 9 goles, Josefina Galeano que aportó 7, Samira Safi anotó 6 y Abril Orellana otros 4.

Por su parte, los Juniors también disputaron un muy buen encuentro y vencieron por 21 a 18. Las figuras pilarenses fueron Samira Safi y Josefina Galeano con 6 conquistas cada una, Paloma Pruden Bañak (5), Fernanda Caballero Reyes (3) y Abril Orellana (1).

Con este nuevo éxito, las dirigidas por Camila Duhau subieron al 6° puesto con 13 puntos, mientras que las líderes son Juan Cruz Varela y AACF Quilmes con 16.

Lo que viene. Este sábado 12, las divisiones inferiores masculinas serán locales de El Portugués desde las 10.30 en el gimnasio del Club Municipal Tribarrial. Por su parte, las Infantiles, Menores y Cadetas de la tira femenina visitarán a Comunicaciones