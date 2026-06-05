El equipo de la categoría Juveniles masculino de la Escuela Municipal de Handball volvió a ganar, extendió su buen presente y se mantiene tercero en la tabla de posiciones, acechando al líder.

Por la 10° fecha del torneo Apertura de la Primera “E” de la Federación Metropolitana de Balonmano (Femebal), el equipo de Muni Pilar visitó a San Fernando, construyó una actuación soberbia y se impuso por un contundente 26 a 10.

Los dirigidos por Braian Vergara manejaron el pleito desde el pitazo inicial, se fueron al descanso en ganancia por 13 a 5 y en el complemento mantuvieron el nivel para acabar venciendo por un amplio margen.

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El más efectivo ante el arco contrario fue Vladimir Dobrovolsky con 5 gritos, en tanto el plantel se completó con Eduardo Fernández (1), Ignacio Ciotti Garces (1), Tomás Rodríguez García (4), Juan Francisco Rodríguez Eder (2), Juan Cruz Giménez Correa (2), Lucas Sosa (3), Joaquín Giménez Correa (3), Miqueas Valdez (4), Felipe Díaz (1) y Lucas González.

El puntero es Instituto Don José de San Martín con 27 puntos y Muni Pilar es tercero con 25.

Fue el único triunfo en una tira áspera, ante un rival calificado y en un escenario siempre difícil.

Los Menores fueron de menos a más y terminaron cediendo por un ajustado 17 a 16 luego de jugar un gran segundo tiempo. En el primero perdían 9 a 6 pero luego los dirigidos por Maximiliano Almirón se levantaron y estuvieron a punto de dar vuelta la historia.

El goleador fue Juan Simón Rodríguez Eder, quien anotó 11 tantos. También saltaron a la cancha Ciro Roldán Bottani, Guillermo López, Benicio Díaz (3), Bruno Díaz Fernández, Santino Carro (2), Felipe Carrizo, Felipe Arbelo, Agustín Delicia y Dylan Arreigada.

En esta divisional manda Don Bosco con 27 puntos y Muni Pilar es 7° con 21



En el duelo de Cadetes, San Fernando sacó ventajas en el período inicial (14-10) y supo mantenerlas en el complemento para terminar venciendo por 30 a 23. 30-Muni Pilar 23 (14-10). Pese a la caída, los pilarenses siguen terceros en la tabla con 22 puntos, a 5 del líder Defensores de Glew.

Los artilleros fueron Vladimir Dobrovolsky y Valentin Riveros con 9 tantos cada uno. También firmaron planilla Lucas González, Juan Simón Rodríguez Eder, Juan Francisco Rodríguez Eder, Valentín Galeano, Benicio Díaz, Tomás Basiak (1), Franco Parra Albarracín, Constantino Sassela Vico, Facundo Almeida (2), Thiago Koch Vallejos, Santino Carro, Felipe Urcola y Bautista Guerrera (2).

Finalmente, los Juniors de San Fernando jugaron un muy buen partido y se impusieron por 33 a 22. Pilar dio pelea en los primeros 30 minutos (14-12) pero el líder tomó distancia en el complemento y su éxito no peligró. Pilar quedó 5° en la tabla con 21 unidades.

El goleador pilarense resultó Lautaro Ramos con 8 perlas, en tanto el plantel también tuvo en cancha a Eduardo Fernández, Ignacio Ciotti Garces, Tomás Rodríguez García, Mateo Paturlanne (3), Juan Cruz Giménez Correa (2), Leonel Izaguirre (2), Lucas Sosa, Joaquín Giménez Correa (2), Ariel Brizuela, Miqueas Valdez (2), Felipe Díaz, Diego Roldán (4), Gonzalo Ferreyra de la Cruz.

Con esta cosecha, Muni Pilar llegó a los 122 puntos y es tercero en la tabla general de la categoría, solo por detrás de IDJ San Martín que tiene 148 y Las Heras, que suma 127.

Por la 11° fecha, los varones pilarenses visitarán a Defensores de Moreno este sábado 6 desde las 10.30.

Mayores: Triunfazo de Muni Pilar

El equipo masculino de Mayores de Muni Pilar volvió a la victoria al derrotar a Chacarita por 29 a 21, en duelo correspondiente a la 10° fecha del torneo de Tercera división. El partido se sustanció en el Microestadio Municipal “Ricardo Rusticucci” y ya al final del primer capítulo, los dirigidos por Daniel Rotela ganaban 13 a 8.

Muni Pilar formó con Juan Cruz Lomazzo, Joaquín Giménez Correa, Facundo Roldán (5), Braian Vergara (9), Mateo Paturlanne, Víctor Martínez, Juan Cruz Giménez Correa (4), Ariel Brizuela, Lautaro Ramos (9), Diego Roldán (2) y Gonzalo Ferreyra de la Cruz.

En esta zona lidera Colegio Goethe con 29 puntos y Muni Pilar es 15° con 14 unidades. Este domingo 7 a las 19.45, los pilarenses visitarán a Vicente López

