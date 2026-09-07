El último fin de semana y por la 5° fecha del torneo Clausura de la Primera "E" del torneo Clausura de la Federación Metropolitana de Balonmano (Femebal), las inferiores masculinas de la Escuela Municipal de Handball efectuaron una salida de riesgo a la cancha de SAPA de Marcos Paz.

Los pilarenses, grandes protagonistas de la temporada, sumaron un valioso triunfo en cancha en la categoría Juveniles, mientras que los Infantiles y Cadetes ganaron los puntos sin jugar. Por contrario, los Menores y los Juniors jugaron a muy buen nivel pero se quedaron con las manos vacías.

Tras esta fecha, Muni Pilar se mantiene segundo en la tabla general de la categoría con 302 puntos, igualando la línea de Las Heras y solo por detrás del líder IDJ San Martín, que acumula 330 unidades. El top 5 lo completan Vicente López con 287 y Don Bosco con 273.

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En cancha

Los Juveniles de Muni Pilar jugaron un verdadero partidazo, de principio a fin, y superaron a SAPA por un contundente 37 a 25 que le permite seguir como escolta del líder Instituto Don José de San Martín.

Los dirigidos por Braian Vergara tuvieron como gran figura a Vladimir Dobrovolsky, autor de 10 tantos. El resto del plantel lo conformaron Eduardo Fernández, Ignacio Ciotti Garces (6), Tomás Rodríguez García (2), Juan Francisco Rodríguez Eder (5), Miqueas Valdez (4), Valentín Riveros (5), Juan Cruz Giménez Correa (1) y Joaquín Giménez Correa (4).

Como dijimos, el puntero es IDJ San Martín con 15 unidades y Muni Pilar es escolta con 14. El próximo fin de semana, se verán las caras en Pilar.

Por su parte, los Juniors también exhibieron un rendimiento más que interesante y estuvieron cerca de traerse el triunfo anue terminaron cediendo por un ajustado 27 a 26. El primer tiempo había terminado empardado en 12 goles por bando. En esta categoría manda San Fernando con 15 puntos y Muni Pilar es 6° con 12.

En el marco de un equipo que repartió muy bien el goleo, el artillero terminó siendo Lautaro Ramos con 5 tantos. También saltaron a la cancha Eduardo Fernández (1), Ignacio Ciotti Garces, Tomás Rodríguez García (1), Miqueas Valdez, Francisco Saune (4), Juan Cruz Giménez Correa (3), Leonel Izaguirre, Joaquín Giménez Correa (1), Juan Cruz Lomazzo (4), Diego Roldán (4), Gonzalo Ferreyra de la Cruz y Mateo Paturlanne (3)

La jornada se completó con el compromiso de los Menores, en el que los de Marcos Paz lucieron mejor desde el tramo inicial del choque y acabaron venciendo por 26 a 22.

En este caso, el goleador de Muni Pilar, que marcha 8° con 11 unidades, fue Juan Simón Rodríguez Eder con 7 tantos, mientras que también firmaron planilla Ciro Roldán Bottani, Tomás Ortíz, Guillermo López, Benicio Díaz (4), Bruno Díaz Fernández, Juan Francisco Reyes Sedeño, Santino Carro (6), Felipe Carrizo, Agustín Delicia (4) y Dylan Arreigada (1).

Los Infantiles, campeones del Apertura, ganaron los puntos y son líderes con 15 unidades, mientras que los Cadetes también sumaron de a tres sin transpirar y con 11 puntos se ubican en la 8° colocación.

La próxima presentación de la tira masculina de Muni Pilar será el sábado 12 como local del líder de la tabla general, IDJ San Martín en lo que aparece como una jornada clave para los muchachos de Pilar.