La del último sábado 4 de julio será una fecha difícil de olvidar para el handball de Pilar. Es que por primera vez, un equipo de la Escuela Municipal de Handball se coronó campeón de la Federación Metropolitana de Balonmano (Femebal) jugando en la tira de Federados.

La escuadra que dio la vuelta olímpica es la de la categoría Infantiles, que se coronó sin tener necesidad de jugar y dos fechas antes del final del torneo Apertura de la Primera “E”.

Los chicos dirigidos por el profesor Maximiliano Almirón estaban listos para saltar a la cancha pero el Deportivo Morón no completó planilla e inmediatamente los puntos pasaron a manos de Muni Pilar, que con el triunfo se consagró campeón.

Los pilarenses suman 42 puntos, los mimos que Las Heras pero con un partido menos y esa ventaja es decisiva. En el tercer lugar aparece Vicente López con 40 unidades.

“Es una gran alegría observar y comprobar el crecimiento deportivo de nuestros chicos y el título que han conseguido los Infantiles de nuestra Escuela Municipal de Handball no hace otra cosa que ratificar el gran trabajo de los chicos y los profesores. Felicitaciones para ellos y también a las familias, por acompañar en todo momento”, destacó el director general de Deportes, Fernando Trillo.

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El combinado local estuvo compuesto por Agustín Delicia, Ian Rodríguez, Ciro Roldán Bottani, Felipe Domínguez Acosta, Franco Sánchez, Ciro Leichtveist, Dante Srsen Berges, Ramiro Guerrera y Santino Rodríguez.

Este equipo se acopló a la tira masculina de Muni Pilar a mediados del año pasado. Jugó el Clausura 2025 y explotó en el arranque de este año, convirtiéndose primero en revelación y luego en campeón del torneo.

Al Apertura le quedan dos fechas y ambas se jugarán esta semana pero ya nadie podrá bajar a los chicos pilarenses de la cima de la tabla. Este jueves 9, Muni Pilar recibirá a Las Heras, su gran rival en el camino a la vuelta olímpica, por la 17° fecha, mientras que el sábado 11 cerrará recibiendo a Villa Giambruno, en choque pendiente de la 15° jornada.

Jornada ideal

Los Cadetes no tuvieron contemplaciones del Deportivo Morón y lo golearon 46 a 18, luego de un primer tiempo también favorable (marcador casi decisivo) por 20 a 9

El más prolífico de Muni Pilar fue Joaquín Domínguez Acosta con 10 goles. Los otros integrantes del plantel fueron Lucas González, Vladimir Dobrovolsky (9), Juan Simón Rodríguez Eder (3), Valentín Riveros (9), Valentín Galeano Díaz (1), Tomás Basiak (2), Franco Parra Albarracín (6), Facundo Almeida (3), Thiago Koch Vallejos (1), Santino Carro, Constantino Sassela Vico y Bautista Guerrera.

En esta categoría las Heras manda con 43 puntos, Defensores de Glew es escolta con 41 y Muni Pilar se ubica 3° con 40.

A su turno, los Juveniles también vencieron con total holgura por 36 a 13. El primer capítulo había concluido 20 a 8 con la sensación de que estaba todo liquidado.

El goleador pilarense fue Miqueas Valdez con 12 tantos. También jugaron Eduardo Fernández, Vladimir Dobrovolsky (6), Valentín Riveros, Joaquín Domínguez Acosta (6), Lucas Sosa (4), Joaquín Giménez Correa (5), Joaquín Tebes (1) y Felipe Díaz (3).

El puntero es IDJ San Martín con 43 puntos y Muni Pilar aparece 4° con 41 unidades.

Finalmente, en Juniors los dirigidos por Braian Vergara se impusieron por 31 a 17 tras jugar un segundo período casi perfecto. El primer tiempo había terminado empatado en 11 goles por bando pero en el complemento hubo solo un equipo en cancha.

El goleador fue Lautaro Ramos, autor de 9 gritos. El plantel se complementó con Miqueas Valdez (2), Mateo Paturlanne (1), Lucas Sosa, Joaquín Giménez Correa (8), Joaquín Tebes, Diego Roldán (5), Gonzalo Ferreyra de la Cruz, Juan Cruz Lomazzo (3), Felipe Díaz (3) y Eduardo Fernández.

San Fernando y SAPA de Marcos Paz mandan con 43 puntos y Muni Pilar es 5° con 35.

La tabla general de la categoría es encabezada por IDJ San Martín con 230 puntos, Las Heras es Segundo con 205 y Muni Pilar aparece tercero con 203.

Lo que viene

El jueves 9, aprovechando el feriado nacional, se jugará la 17° fecha de la Primera “E” de divisions inferiores masculinas y Muni Pilar será local de Las Heras en un duelo clave. Finalmente, el sábado 11, los pilarenses jugarán nuevamente de locales pero de Villa Giambruno en el pendiente de la 15° fecha que marcará el final del Apertura.