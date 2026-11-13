Las divisiones inferiores masculinas de la Escuela Municipal de Handball disfrutaron de una muy buena jornada por la 13° fecha del torneo Clausura de la Primera “E” de la Federación Metropolitana de Balonmano (Femebal).

En un apasionante mano a mano por la tabla general, los muchachos de Muni Pilar visitaron a Vicente López y se volvieron con tres importantes victorias en las categorías Menores, Cadetes y Juveniles, en tanto Vilo venció en Infantiles y Juniors.

Tras esta fecha, la tabla general de la categoría es encabezada por IDJ San Martín con 465 puntos, el escolta es Las Heras con 442, Vicente López aparece tercero con 425, Muni Pilar es cuarto con 420 y algunos encuentros menos, mientras que Don Bosco asoma quinto con 418.

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La tira

El primer triunfo pilarense de la jornada lo consiguió el equipo de la categoría Menores, que se quedó con un partidazo por un ajustado 27 a 26. El duelo fue parejo e intenso de principio a fin, tanto que al entretiempo los pilarenses ganaban 12 a 11.

La figura excluyente del cotejo fue Juan Simón Rodríguez Eder, quien terminó con 16 goles y resultó imparable para los defensores adversarios. El plantel también tuvo en cancha a Benicio Díaz (3), Santino Carro (3), Agustín Delicia (3), Felipe Arbelo (1), Mateo Frías Pérez (1), ciro Roldán Bottani, Guillermo López, Juan Francisco Reyes Sedeño, Felipe Carrizo, Dylan Yegro Ramírez, Santino Rodríguez y Dylan Arreigada.

En esta categoría el puntero es IDJ San Martín con 42 puntos y Muni Pilar trepó hasta el 8° lugar con 30 unidades.

También fue muy equilibrado el pleito de la divisional Cadetes, en el que los pilarenses llegaron al descanso en ganancia por 12 a 9 y aunque la brecha se acortó en el complemento, esa renta les alcanzó para cantar victoria.

La escuadra dirigida por Maximiliano Almirón alistó a Vladimir Dobrovolsky (7), Joaquín Domínguez Acosta (4), Facundo Almeida (4), Juan Francisco Rodríguez Eder (3), Juan Simón Rodríguez Eder (2), Franco Parra Albarracín (1), Lucas González, Valentín Galeano Díaz, Benicio Díaz y Santino Carro. Las Heras lidera la zona con 42 puntos y Muni Pilar ahora es 7° con 32.

El triplete de victorias pilarenses se consumó con el estupendo éxito del equipo de la divisional Juveniles, que tras igualar el primer tiempo 11 a 11, acabó venciendo por 19 a 18. Para llegar a los 37 puntos en la tabla y quedar 3°, a solo 3 del líder Don Bosco Uribelarrea.

Muni Pilar, orientado por Braian Vergara, tuvo en cancha a Juan Cruz Giménez Correa (5), Joaquín Giménez Correa (5), Miqueas Valdez (4), Vladimir Dobrovolsky (3), Felipe Díaz (1), Juan Francisco Rodríguez Eder (1), Eduardo Fernández, Franco Parra Albarracín, Lucas Sosa y Joaquín Tebes.

Los otros dos compromisos terminaron con triunfos para Vicente López. El primer de ellos fue el de la categoría Infantiles, que fue fue mano a mano entre los dos punteros de la tabla. Finalmente, Vilo le ganó a Pilar, vigente campeón de la categoría, por 29 a 19 y le sacó 2 puntos en la cima de las posiciones.

Para Pilar firmaron planilla Agustín Delicia (10), Ciro Roldán Bottani (7), Felipe Domínguez Acosta (1), Ciro Leichtveist (1), Ian Rodríguez, Juan Bautista Benítez, Franco Sánchez, Dante Srsen Berges, Ramiro Guerrera, Santino Rodríguez y Mauro Melgar Galliussi.

Por último, en el choque de la categoría Juniors, Muni Pilar estuvo cerca de dar la sorpresa y bajar al puntero. Jugó un notable primer tiempo y se fue a los vestuarios ganando 17 a 13, pero en el segundo capítulo la historia fue diferente y el dueño de casa lo dio vuelta para ganar por un apretado 31 a 29.

Muni Pilar, que marcha 7° en la tabla con 32 unidades, formó con Diego Roldán (9), Lautaro Ramos (8), Juan Cruz Giménez Correa (3), Joaquín Ortíz (3), Miqueas Valdez (2), Luka Andrade (1), Joaquín Giménez Correa (1), Ariel Brizuela (1), Felipe Díaz (1), Eduardo Fernández, Gonzalo Ferreyra de la Cruz, Leonel Izaguirre y Lucas Sosa.