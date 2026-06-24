disfrutaron de otra jornada con saldo positivo en el marco del torneo Apertura de la Federación Metropolitana de Balonmano (Femebal).

Por la 12° fecha de la Primera “E”, los chicos visitaron a Estrella del Sur de Alejandro Korn, la tira estuvo compuesta de tres partidos y Muni Pilar sumaron victorias en Cadetes y Juveniles, cediendo solamente en la divisional Menores. Además, los pilarenses se quedaron con los puntos en Infantiles y Juniors.

Con esta nueva buena cosecha, Muni Pilar llegó a los 1777 puntos y trepó al Segundo puesto en la table general de la categoría, solo por detrás de Instituto Don José de San Martín (IDJ), que lidera con 199 unidades.

En el duelo de la categoría Cadetes no hubo equivalencies en ningún momento del juego y Muni Pilar se impuso por un holgado 40 a 13 que le permite seguir tercero en la tabla con 34 puntos y a 3 unidades de los líderes Defensores de Glew y Las Heras.

Ya al final del primer tiempo, los dirigidos por el profesor Maximiliano Almirón ganaban por 19 a 4, motraron contracción defensiva y una gran productividad en ataque.

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El artillero de Muni Pilar fue Valentín Riveros, quien estuvo imparable y conquistó 11 goles. También firmaron planilla Lucas González, Vladimir Dobrovolsky (7), Juan Francisco Rodríguez Eder (4), Benico Díaz, Tomás Basiak (3), Franco Parra Albarracín (4), Bruno Díaz Fernández, Joaquín Domínguez Acosta (8), Facundo Almeida (2), Thiago Koch Vallejos, Santino Carro, Constantino Sassela Vico, Bautista Guerrera y Felipe Urcola.

Un rato más tarde, los Juveniles consumaron el doblete pilarense al triunfar por 35 a 23. El primer tiempo fue Parejo y acabó 20-15 para los de Pilar, que en el complemento sacaron claras distancias y festejaron el éxito.

Cabe destacar que Estrella del Sur afrontó el partido con solo seis jugadores y Pilar, pudiendo jugar con los siete, lo hicieron con seis para estar en igualdad de condiciones que su adversario.

El máximo anotador de los pilarenses fue Felipe Díaz, quien anotó 10 tantos. El plantel se completó con Eduardo Fernández, Vladimir Dobrovolsky (1), Tomás Rodríguez García (2), Miqueas Valdez (6), Valentín Riveros (5), Juan Cruz Giménez Correa (5), Franco Parra Albarracín (1), Lucas Sosa (2), Joaquín Giménez Correa (3) y Joaquín Tebes.

El líder de esta zona es IDJ San Martín con 37 puntos y Muni Pilar aparece 4° con 35 unidades.

La tira también comprendió el duelo de la divisional Menores, en la que Estrella del Sur sacó distancias en el primer capítulo (14-8) y supo mantenerlas hasta el final para ganar por 25 a 18.

El goleador pilarense fue Santino Carro, quien convirtió 8 goles. También saltaron a la cancha Juan Simón Rodríguez Eder, Guillermo López (1), Benicio Díaz (4), Bruno Díaz Fernández, Juan Francisco Reyes Sedeño, Felipe Arbelo, Agustín Delicia (3) y Dylan Arreigada (2)

En esta categoría lideran Don Bosco Uribelarrea y Las Heras con 36 puntos y Muni Pilar es 8° con 25 unidades.

Lo que viene. Por la 13° fecha, el próximo sábado 27, las formativas masculinas de Muni Pilar recibirán en el Club Municipal Tribarrial a Municipalidad de Vicente Lopez, una entidad histórica del handball metropolitano con acción para todas las categorías.

Por su parte, la tira femenina será local de AACF Quilmes, el domingo 28 también en el Tribarrial.

Mayores: Caída ante Chacarita

La escuadra femenina de Mayores de Muni Pilar visitó la casa del líder de la Cuarta division de Femebal, Chacarita Juniors (36 puntos), y acabó perdiendo por un amplio 39 a 12. El cotejo fue válido por la 12° fecha del Apertura y ahora las pilarenses son 12° en la tabla con 18 unidades. Las dirigidas por Martín Umbert formaron con Ángela Vera (1), Fernanda Caballero Reyes, Delfina Bravo, Jésica Torres, Julieta Delaloye, Josefina Galeano (8), Camila Duhau (1), Érica Cano, Violeta Gatica, Julieta Rojas, Gabriela Artaza, Antonella Danylyszyn (1) y Jacqueline Falcón (1).

La próxima presentación de las chicas será el sábado 4 de julio como visitantes de Morón, mientras que este domingo 28, el equipo masculine de Mayores recibirá a Juana Manso a partir de las 18.