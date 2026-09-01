Una durísima tira debieron afrontar las divisiones inferiores masculinas de la Escuela Municipal de Handball por la 4° fecha del torneo Clausura de la Primera "E" de la Federación Metropolitana de Balonmano (Femebal).

Los pilarenses recibieron en el Microestadio Municipal "Ricardo Rusticucci" a sus pares de Defensores de Glew y en el marco de una jornada acotada, porque los visitantes no cuentan con las categorías Infantiles y Menores, cantaron victoria en Cadetes y empataron en Juveniles y Juniors.

Tras esta fecha y con algunos resultados todavía por subir a la comunicación oficial, la tabla general de la división es encabezada por Instituto Don José de San Martín con 319 puntos, Las Heras es escolta con 287 y Muni Pilar aparece tercero con 286. El top 5 lo completan Vicente López con 277 y Don Bosco con 257 unidades.

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Uno por uno

En cancha, la victoria pilarense de la jornada se dio en el duelo de la categoría Cadetes, que asomaba muy complicado pero que los dirigidos por Maximiliano Almirón resolvieron con autoridad y jugando un partido de alto vuelo.

Al final del primer tiempo, Muni Pilar ya ganaba 14 a 7 pero en el complemento no sacaron el pie del acelerador, continuaron con concentración máximo y terminaron dándole forma a una gran victoria para ganar 21 a 13 y escalar en la tabla de posiciones.

Una vez más, Vladimir Dobrovolsky fue el goleador pilarense con 7 tantos, mientras que el equipo también tuvo en cancha a Facundo Almeida (1), Tomás Basiak, Joaquín Domínguez (4), Valentín Galeano, Lucas González, Bautista Guerrera, Thiago Koch, Franco Parra (1), Valentín Riveros (4), Juan Francisco Rodríguez Eder (3), Constantino Sassella, Felipe Urcola y Santino Carro (1).

Los Juveniles también disputaron un verdadero partidazo y viniendo desde atrás (al final del capítulo inicial perdían 14 a 12) acabaron sumando valiosos puntos al empardar 24 a 24.

También aquí, el goleador fue Vladimir Dobrovolsky con 7 goles, en tanto también saltaron a la cancha Eduardo Fernández, Ignacio Ciott Garcés, Tomás Rodríguez García, Juan Francisco Rodríguez Eder (4), Miqueas Valdez (5), Juan Cruz Giménez Correa (1), Lucas Sosa, Joaquín Domínguez Acosta (3), Joaquín Giménez Correa (4) y Felipe Díaz.

en esta categoría mandan IDJ San Martín y Don Bosco Uribelarrea con 12 puntos, mientras que Muni Pilar es escolta con 11.

Por su parte, los Juniors también disputaron un gran encuentro ante un conjunto con el que compartía la punta de la tabla. Arrancó arriba Glew pero en el segundo período, los dirigidos por Braian Vergara mejoraron en todos los aspectos del juegos y llegaron a la parda en 29 tantos por bando

El artillero fue Juan Cruz Giménez Correa con 7 tantos y también se destacaron Francisco Saune y Lautaro Ramos, ambos con 6 goles. También firmaron planilla Eduardo Fernández, Ignacio Ciotti Garcés, Tomás Rodríguez García, Miqueas Valdez, Mateo Paturlanne (4), Diego Roldán (4), Joaquín Giménez Correa (1), Ariel Brizuela, Juan Cruz Lomazzo (3), Felipe Díaz (1) y Gonzalo Ferreyra de la Cruz.

Tras esta fecha, lidera Vicente López con 12 puntos, mientras que Muni Pilar y Glew tienen 11.

La jornada se completó con las victorias de los Infantiles (Muni Pilar manda en esta categoría) y en Menores (los pilarenses son 5°) por la no presentación de sus adversarios.

La próxima presentación pilarense será el sábado 5 de septiembre como visitante de SAPA de Marcos Paz.