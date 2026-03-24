El pasado fin de semana se pusieron en marcha los torneos de divisiones inferiores de la Federación Metropolitana de Balonmano (Femebal) y los equipos de la Escuela Municipal de Handball arrancaron con todo.

Las formativas masculinas recibieron la visita de Villa Elisa y marcaron un estupendo cartón lleno, ganando en todas las divisiones. Por su parte, las chicas visitaron al siempre duro Platense, sumando dos victorias en tres cotejos.

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En este 2026 y tras un estupendo trabajo de muchos años, Muni Pilar presenta en Femebal la tira competa de inferiores tantos en caballeros como en damas, algo que mensurado como un “gran logro” desde la dirección general de Deportes y que habla a las claras del crecimiento que viene experimentando la disciplina.

Caballeros

Por la 1° fecha de la Primera “E”, las inferiores masculinas recibieron en el Microestadio Municipal “Ricardo Rusticucci” a Villa Elisa y los pilarenses sumaron todos los puntos que estaban en juego.

La acción se abrió con el duelo de la categoría Menores, en la que Muni Pilar se impuso por un ajustado 17 a 13. Tras un primer tiempo de extrema paridad (8-8), los dirigidos por Maximiliano Almirón ajustaron detalles y se encaminaron a una victoria muy valorada.

El máximo anotador pilarense fue Juan Simón Rodríguez Eder con 6 tantos. El equipo se completó con Felipe Arbelo, Dylan Arreigada (1), Felipe Carrizo, Santino Carro, Benicio Díaz (4), Bruno Díaz Fernández (1), Guillermo López (1), Agustín Delicia (3), Ciro Roldán Bottani, Juan Francisco Reyes Sedeño (1) y Renzo Vianco.

Luego llegó el turno de la categoría Cadetes, en la que los de nuestro distrito fueron más que los visitantes de principio a fin y acabaron venciendo por un amplio 24 a 14. El primer tiempo había sido favorable a Pilar por 9 a 7.

Desde lo ofensivo, los más destacados fueron Valentín Riveros (7) y Facundo Almeida (6). El plantel se también alistó a Tomás Basiak (2), Vladimir Dobrovolsky (3), Joaquín Domínguez (3), Valentín Galeano Díaz, Lucas González, Bautista Guerrera, Thiago Koch Vallejos, Franco Parra Albarracín (2), Juan Francisco Rodríguez Eder (1), Constantino Sassella Vico, Felipe Urcola, Juan Simón Rodríguez Eder y Bruno Díaz Fernández.

La jornada en el “Rusticucci” se completó con el triunfo de los Juveniles, dirigidos por Braian Vergara, que impusieron condiciones y ganaron 31 a 25, tras un primer tiempo también favorable por 13 a 10.

En una prestación integral, con muchos puntos altos, el goleador fue Valentín Riveros con 6 tantos. El equipo se completó con Ignacio Ciotti Garcés, Felipe Díaz, Eduardo Fernández, Joaquín Giménez Correa (2), Juan Cruz Giménez Correa (3), Tomás Rodríguez García (2), Joaquín Rogers Ford (1), Lucas Sosa (5), Joaquín Tebes (4), Miqueas Valdez (4), Vladimir Dobrovolsky (4) y Lucas González.

Vale la pena destacar que los Infantiles y los Juniors ganaron los puntos por la no presentación de sus adversarios. La próxima presentación de los varones de Muni Pilar será el sábado 28 como visitante de Isidro Casanova.

Damas

Por su parte, las formativas femeninas visitaron a Platense por la 1° fecha de la Primera “F” y también cerraron la jornada con saldo netamente positivo.

El gran duelo de la tarde fue el de las Cadetas, que se terminaron imponiendo por 16 a 15 en un cierre no apto para cardíacos. La gran figura de las dirigidas por Camila Duhau fue Sofía Caballero Reyes, quien firmó una planilla de 9 goles.

El plantel también tuvo en cancha a Clara Danylyszyn, Oriana Rojas (1), Denise Díaz (1), Candela Delicia (3), Tiara Melgar Galliussi, Delfina González Díaz, Antonella Batalla García, Biana Badini, Kiara Solan, Catalina Lomazzo (1), Tihara Quintana (1), Brisa Gómez y Martina Núñez.

El otro éxito de las pilarenses se registró en la categoría Juniors, en la que Muni Pilar debutó con una gran victoria por 26 a 21, luego de haber llegado al entretiempo en ganancia por 13 a 8. Josefina Galeano (9), fue la artillera pilarense.

El equipo alistó a Antonella Danylyszyn (1), Samira Safi (4), Delfina Bravo (2), Julieta Delaloye, Paloma Pruden Banak (7), Abril Orellana, Violeta Gatica, Rocío Alberto, Constanza Hearne Leichner y Geraldina Campeo Posadas.

Por su parte, las Menores salieron por primera vez a la cancha y pese a dejar sensaciones positivas, terminaron cediendo ante el Calamar por 31 a 12 (18-8 el parcial). Pilar tuvo en planilla a Lara Polo Benítez, Alma Padilla (1), Celena Fontela, Maitena Ríos (7), Nerea Rojas (1), Clara Valcalda Gutiérrez, Juliana Belizan y Milva Quintana (4).

Los equipos de Infantiles y Juveniles ganaron los puntos y buscarán estrenarse en cancha el próximo domingo 29, cuando las escuadras femeninas reciban a All Boys en el “Rusticucci”.