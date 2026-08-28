La que está terminando fue una semana de súper acción para las divisiones inferiores femenina de la Escuela Municipal de Handball, que debieron afrontar dos fechas del torneo Clausura de la Primera “F” de la Federación Metropolitana de Balonmano (Femebal).

Primero recibieron en el gimnasio principal del Club Municipal Tribarrial a Juan Cruz Varela de Wilde, en tanto a mitad de semana jugaron en el Microestadio Municipal “Ricardo Rusticucci” con San Fernando por el adelantó de la 5° jornada.

La cosecha de las chicas dirigidas por la profesora Camila Duhau fue estupenda, tanto que ascendieron al tercer puesto de la tabla general anual con 252 puntos. El primero de ese listado es AACF Quilmes con 284 y la segunda ubicación le pertenece a Comunicaciones con 271 unidades. Detrás de las nuestras, completan el top 5 Vicente López con 250 y All Boys con 234.

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La semana

Las Infantiles hicieron cartón lleno, sumando dos valiosos triunfos. En su primer encuentro, Muni Pilar superó a juan Cruz Varela por un holgado 35 a 8 gracias a una fenomenal actuación de Alma Padilla, que hizo 12 goles, y muy buenas producciones de Araceli Gómez, Isabella Meneses Rojas y Máxima Sabán, todas con 6 tantos.

Pocos días más tarde, las pilarenses derrotaron a San Fernando por un más ajustado 14 a 11 para saltar a la punta del certamen. Meneses Rojas y Padilla gritaron 4 goles cada una, en tanto Cristal Gómez (3), Araceli Gómez (2) y Máxima Sabán (1) completaron el goleo.

También hicieron doblete las Cadetas, que de esta forma saltaron a la cima de la tabla con 10 puntos, por delante de AACF Quilmes y Estrella del Sur que tienen 9.

Con 11 goles de Sofía Caballero Reyes, Muni Pilar venció a Juan Cruz Varela por 20 a 14 en una tarde de gran rendimiento, en la que también anotaron Candela Delicia (3), Delfina González Díaz (1), Oriana Rojas (1), Denise Díaz (1), Brisa Gómez (1), Catalina Lomazzo (1) y Tiara Melgar Galliussi (1).

Luego, las locales doblegaron a San Fernando con un muy cómodo 25 a 9, en el que también sobresalieron Caballero Reyes (9), Antonella Batalla García (6) y Delicia (5).

Por su parte, las Juveniles solo chocaron con Juan Cruz Varela y se florearon para ganar 41 a 26 con una sobresaliente faena de Josefina Galeano, que resultó imparable y convirtió 16 goles. Los otros gritos fueron obra de Sofía Caballero Reyes (6), Samira Safi (7), Candela Delicia (4), Abril Orellana (2), Rocío Alberto (3), Geraldina Campero Posadas (2) y Luana Espinosa (1).

Con este nuevo éxito, Muni Pilar manda con 9 puntos junto a Círculo General Belgrano, Vicente López y AACF Quilmes.

A su turno, las Menores le ganaron los puntos sin jugar a Varela y luego cedió 21 a 11 frente a San Fernando, que es uno de los líderes de la zona con 12 puntos. Las mejores de Muni Pilar, que marcha 9° en la tabla con 6 puntos, fueron Celena Fontela (goleadora con 9 tantos), Emma González Cherullo (1) y Milva Quintana (1)

Finalmente, las Juniors

También jugaron un solo partido y aunque lo hicieron de buena manera terminaron cayendo en forma ajustada frente a Juan Cruz Varela por 21 a 18. El primer tiempo fue favorable al visitante por 14 a 8 pero las pilarenses mejoraron en el complemento y estuvieron cerca de la remontada.

La goleadora fue Josefina Galeano con 7 dianas y también se anotaron en el marcador

Constanza Hearne Leichner (1), Samira Safi (4), Delfina Bravo (3), Paloma Pruden Bañak (2) y Abril Orellana (1).

La próxima presentación de la tira femenina de Muni Pilar será este domingo 30 desde las 11 y como visitante del siempre duro Estrella del Sur.