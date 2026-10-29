Las divisiones inferiores femeninas de la Escuela Municipal de Handball consiguieron grandes resultados el pasado fin de semana, cuando por la 11° fecha del torneo Clausura de la Primera “F” de la Federación Metropolitana de Balonmano (Femebal) recibieron la visita de Círculo General Belgrano de Ciudad Evita.

En el Microestadio Municipal “Ricardo Rusticucci”, las pilarenses cantaron victoria en las categorías Infantiles, Menores, Cadetas y Juveniles, mientras que las Juniors cedieron pese a jugar un buen partido.

Con estos resultados, Muni Pilar quedó 5° en la tabla general con 350 puntos y varios partidos menos que los elencos que lo preceden. Los cuatro de arriba son AACF Quilmes con 397 puntos, Comunicaciones con 379, Vicente López con 366 y All Boys con 352. Los tres primeros de este listado ascenderán a Tercera.

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En el duelo de la categoría Infantiles, Muni Pilar fue una aplanadora y le ganó a Círculo General Belgrano por 33 a 4 en un marcador que deja en claro las diferencias existentes entre un equipo y otro. Ya al final del primer tiempo, las locales vencían 18 a 2.

Las grandes figuras del pleito fueron Alma Padilla (13) y Máxima Sabán (10), mientras que la escuadra dirigida por Camila Duhau también contó con las buenas producciones de Aitana Medina Matos (6), Isabella Meneses Rojas (3), Cristal Gómez (1), Luciana Slusarski y Araceli Gómez. En esta divisional manda Comunicaciones con 33 puntos y Muni Pilar es 8° con 23.

A su turno, las Cadetas también jugaron un partido de alto nivel y despacharon a Círculo General Belgrano por 28 a 9. Las pilarenses sacaron grandes ventajas en el primer capítulo (15-4) pero en el complemento no sacaron el pie del acelerador y triunfaron con solvencia para llegar a los 28 puntos y quedar 4° en la tabla.

Candela Delicia anotó 9 goles y lideró la ofensiva de Pilar, que además contó con Sofía Caballero Reyes (7), Tiara Melgar Galliussi (3),Delfina González Díaz (3), Oriana Rojas (3), Antonella Batalla García (3), Clara Danylyszyn, Martina Núñez, Tihara Quintana, Zoe Figueroa, Brisa Gómez y Denisse Díaz.

El otro éxito en cancha se dio en la categoría Juveniles, en la que Muni Pilar batalló de principio a fin y dio vuelta un primer período adverso (8-11) para acabar ganando 21 a 19 y seguir en la punta de la tabla con 33 unidades junto a AACF Quilmes.

Con 11 goles, Sofía Caballero Reyes fue la gran figura del encuentro. El equipo se completó con Candela Delicia (4), Rocío Alberto (3), Josefina Galeano (2), Abril Orellana (1), Clara Danylyszyn, María Eugenia Orihuela García, Geraldina Campero Posadas, Samira Safi y Luana Espinosa.

Las Menores ganaron los puntos sin jugar, llegaron a las 19 unidades y son 10° en la tabla de valores.

Por el contrario, las Juniors no pudieron con Círculo General Belgrano y terminaron cayendo por un amplio 30 a 17.

La escuadra local formó con Paloma Pruden Bañak (5), Josefina Galeano (5), Rocío Alberto (3), Delfina Bravo (1), Samira Safi (1), Antonella Danylyszyn (1), Fernanda Caballero Reyes (1), Jéssica Baumann, Julieta Delaloye, Geraldina Campero Posadas, Violeta Gatica, Constanza Hearne Leichner, Abril Orellana y Luana Espinosa.

La próxima presentación de las chicas de Muni Pilar será este domingo 1° de noviembre, cuando desde las 10.30 reciba en el Microestadio “Rusticucci” al puntero de la tabla general, AACF Quilmes.

Mayores frente al Milrayitas

El pasado fin de semana y por la 11° fecha del Clausura de Cuarta división, el equipo femenino de Mayores de Muni Pilar le ganó los puntos a Liga Vecinal de Wilde y quedó 7° en la tabla con 25 puntos. El líder es Ituzaingó con 33 puntos. Las damas volverán a jugar este sábado 31 desde las 16 como locales de Los Andes.

